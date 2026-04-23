وضع حجر الأساس للمدرسة المصرية اليابانية بسوهاج الجديدة

في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي، قام اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، بوضع حجر الأساس لإنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمدينة سوهاج الجديدة، على مساحة 10 آلاف متر مربع.

بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، والمهندس حسن سلامة رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم، والمهندس أيمن رشاد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المدرسة، حيث تتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، بتكلفة إجمالية بلغت 100 مليون جنيه، لتوفر 28 فصلا دراسيا "رياض أطفال، إبتدائي، إعدادي، وثانوي"، منها 4 فصول رياض أطفال، وستدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي 2027/2028.

وهنأ محافظ سوهاج الحضور جميعا وأهالي وأبناء مركز ومدينة سوهاج بالبدء في إنشاء المدرسة المصرية اليابانية، مؤكدا أنها إضافة قوية للمنظومة التعليمية بسوهاج، نظرا لأهمية التجربة اليابانية الناجحة فى مجال التعليم والذي يعتمد على بناء الشخصية المتكاملة للطالب من خلال المناهج التى يتم تدريسها، والاهتمام بالرياضة والانشطة والهوايات.

واكد ان المشروع من الفرصة المهمة لمواكبة التقنيات الحديثة في التعليم، ويمثل خطوة هامة فى عملية التطوير والتنمية بالمحافظة، ويعكس مدى اهتمام الدولة بتنمية ودعم محافظات الصعيد، خاصة أنه هناك مدرستين يابانيتين بطهطا وجهينة، وهذه ستكون الثالثة من نوعها على مستوى المحافظة.