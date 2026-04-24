الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تنفيذ محور البداري - البحر الأحمر.. وتوجيهات بتسريع الأعمال واستغلال جانبي الطريق تنمويا

محافظ أسيوط يتابع تنفيذ محور البداري – البحر الأحمر
محافظ أسيوط يتابع تنفيذ محور البداري – البحر الأحمر
أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال التسوية والتمهيد بمحور البداري – طريق البحر الأحمر، والذي يمتد بطول يقارب 36 كيلومترًا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم خطط التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البداري، وأحمد رشاد، مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، إلى جانب نواب رئيس المركز وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتفقد محافظ أسيوط مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تابع أعمال التسوية والتمهيد، واطلع على الخرائط التفصيلية والتقارير الهندسية المُعدة من قبل خبراء الطرق وأساتذة الجامعات، كما استمع إلى شرح مفصل حول خطة التنفيذ، التي تعتمد على إمكانيات الحملة الميكانيكية بالمركز، مدعومة بمعدات وحدة الإنقاذ السريع، بدءًا من قرية عرب مطير وحتى نهاية مسار المحور.

ويستهدف المشروع تحسين السيولة المرورية، وتعزيز الربط بين التجمعات السكنية والمراكز الحيوية والمناطق الصناعية داخل المحافظة، فضلًا عن دعم حركة النقل والتجارة مع المحافظات المجاورة.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بتكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء من تنفيذ المحور، مع تسوية الأراضي الواقعة على جانبي الطريق، تمهيدًا لاستغلالها في مشروعات زراعية وتنموية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نواة لتحويل المنطقة إلى مجتمع عمراني منتج يساهم في توفير فرص عمل جديدة، وتوسيع الرقعة الزراعية، وتعظيم العائد الاقتصادي للمشروع.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن التكامل بين الطريق الجديد ومصنع الرمان المجاور يعكس نموذجًا عمليًا للتنمية المستدامة، ويترجم توجهات الدولة نحو تحويل محافظات الصعيد إلى مناطق جذب استثماري وإنتاجي، موضحًا أن المحور يمثل شريانًا حيويًا يربط المراكز الجنوبية بالمناطق الصحراوية الشرقية وموانئ البحر الأحمر، بما يفتح آفاقًا للتنمية.

وأكد المحافظ أن المشروع يعد محورًا مهمًا لدعم الاستثمار، لما يوفره من تسهيلات لحركة النقل والتجارة بين محافظتي أسيوط والبحر الأحمر، إلى جانب دوره في خدمة الأنشطة الزراعية والصناعية، وتكامله مع مشروعات تطوير البنية التحتية وربطها بالمحاور التنموية.

وفي السياق ذاته، أعرب عدد من أهالي مركز البداري عن تقديرهم لاهتمام المحافظ باستكمال هذا المشروع، لما يمثله من أهمية في تقليل زمن الرحلات وخفض تكاليف النقل، وهو ما ينعكس على تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

المقابر
المقابر
المقابر

صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء
صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء
صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء

هوندا
هوندا
هوندا

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

