الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عاصفة غضب بعد هجومها على المسلمين| بيرس مورغان يفتح النار على ناشطة أمريكية ويصف تصريحاتها بـ«المقرفة والعنصرية»

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
أحمد العيسوي

في مشهد إعلامي أثار موجة واسعة من الجدل، تحولت إحدى حلقات البرنامج الحواري الذي يقدمه الإعلامي البريطاني بيرس مورغان إلى ساحة مواجهة حادة مع ناشطة أمريكية بسبب تصريحات وصفت بالعنصرية والمسيئة تجاه المسلمين، مما فتح الباب أمام نقاش حرية التعبير وخطورة خطاب الكراهية.

مواجهة مباشرة على الهواء

خلال الحلقة لم يتردد مورغان في توجيه انتقادات لاذعة للناشطة، بعدما أطلقت تعميمات اعتبرها غير مقبولة بحق المسلمين. وقال موجهاً حديثه لها إن كراهيتها لدين كامل وتعميمها على ما يقرب من ملياري إنسان يعكس صورة واضحة للتعصب والعنصرية. هذا الموقف الحازم جاء ليؤكد رفضه القاطع لأي خطاب يقوم على التمييز الديني أو التحريض ضد فئة بعينها.

تصريحات صادمة تشعل الغضب

الناشطة من جانبها لم تتراجع، بل صعّدت الموقف بتصريحات أكثر استفزازاً، زعمت فيها أن المسلمين يشكلون تهديداً للأمن القومي، قبل أن تطلق عبارة مسيئة قارنت فيها بين البشر والحيوانات بشكل فج، مما أثار حالة من الغضب والاستنكار على نطاق واسع. هذه التصريحات لم تُقابل فقط بالرفض الإعلامي، بل اعتبرها كثيرون حول العالم نموذجاً صارخاً لخطاب الكراهية الذي يغذي الانقسام ويهدد السلم المجتمعي.

رفض حاسم لخطاب الكراهية

مورغان وصف هذه التصريحات بأنها مقرفة وتمثل التجسيد الأوضح للتعصب، مؤكداً أن ما قيل لا يمكن تبريره تحت أي مسمى، سواء حرية رأي أو نقد سياسي. وشدد على أن الإعلام يجب أن يكون منصة للحوار المسؤول، لا منبراً لنشر الكراهية أو إهانة المعتقدات.

دعوة إلى خطاب أكثر مسؤولية

تسلط هذه الواقعة الضوء على خطورة التعميمات المسبقة والأحكام الجماعية، التي لا تؤدي إلا إلى تأجيج التوتر بين المجتمعات. كما تعيد التأكيد على أهمية تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل، خاصة في ظل عالم متنوع دينياً وثقافياً.

 

في الختام، تبقى مثل هذه المواقف اختباراً حقيقياً لدور الإعلام في التصدي لخطاب الكراهية. وما حدث في هذه الحلقة يبرز بوضوح أن التصدي للعنصرية ليس خياراً بل ضرورة، وأن أي خطاب يستهدف جماعة دينية أو عرقية يجب أن يُواجه بحزم حفاظاً على قيم التعايش والإنسانية المشتركة.

أعراض ارتفاع السكر في الدم
القوات المسلحة
سلمى أبو ضيف
ازالة تعدي
