محافظ الوادي الجديد تشيد بجهود الجهات التنفيذية خلال موسم الحصاد

وجهت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، شكرها وتقديرها إلى مديرية التموين بالمحافظة وكل الجهات التنفيذية والرقابية المشاركة في منظومة توريد القمح المحلي، وذلك بعد تصدّر المحافظة المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في معدلات الحصاد والتوريد حتى الآن، تزامنًا مع انطلاق موسم القمح الجديد.

وأكدت المحافظ أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة والتنسيق المستمر بين الأجهزة المعنية والمزارعين، مشيدة بالدور الفعّال الذي تقوم به مديرية التموين، وجمعيات الائتمان الزراعي، والوحدات المحلية، في تنظيم عمليات الاستلام والتوريد داخل الشون والصوامع، بما يضمن سير العمل بكفاءة عالية ودون معوقات.

وأوضحت أن محافظة الوادي الجديد تشهد هذا العام طفرة ملحوظة في إنتاج وتوريد القمح، نتيجة التوسع في المساحات المزروعة، وتطبيق نظم ري حديثة، إلى جانب المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وهو ما أسهم في رفع جودة المحصول وزيادة معدلات الإنتاج.

كما شددت على أهمية استمرار تكاتف الجهود حتى نهاية الموسم، لضمان تحقيق المستهدفات المقررة من التوريد، وتعزيز دور المحافظة في دعم منظومة الأمن الغذائي على مستوى الدولة، باعتبار القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.

واختتمت المحافظ تصريحاتها بالتأكيد على أن ما تحقق حتى الآن يعكس مكانة الوادي الجديد كـ"سلة غذاء واعدة"، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المزارعين وتطوير القطاع الزراعي بالمحافظة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.

وتواصل محافظة الوادي الجديد تحقيق نتائج متميزة في موسم توريد القمح المحلي، بفضل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتموينية والمزارعين، حيث أسهمت الجهود المشتركة في رفع معدلات الحصاد والتوريد، مع توفير الدعم الفني واللوجستي، بما يعزز مكانة المحافظة كمصدر رئيسي للمحاصيل الاستراتيجية وداعم قوي للأمن الغذائي في مصر.