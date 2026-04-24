بعد الفوز على بيراميدز.. كم يحتاج الزمالك للتتويج بالدوري المصري؟
تامر هجرس يشارك صورا جديدة عبر إنستجرام.. شاهد
الطماطم بـ 25 جنيها.. تعرف على أسعار الخضراوات في أسواق الوادي الجديد اليوم الجمعة
بسبب التغيرات المناخية.. الزراعة تقدم روشتة إنقاذ لمحصول المانجو
الدفاع الروسية تعلن عودة 193 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي
تصعيد جديد.. إيران تحذر من استهداف النفط السعودي في حال ضرب منشآتها
المستشار الألماني: ندرس تخفيف العقوبات إذا قدمت إيران تنازلات
سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة
عراقجي في باكستان.. هل تعود مفاوضات واشنطن وطهران إلى الواجهة؟
المركز الأوروبي الآسيوي: انقسام أوروبي يعرقل بلورة استراتيجية موحدة تجاه إيران
رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر تبذل جهودا لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظ الوادي الجديد تشيد بجهود الجهات التنفيذية خلال موسم الحصاد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

وجهت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، شكرها وتقديرها إلى مديرية التموين بالمحافظة وكل الجهات التنفيذية والرقابية المشاركة في منظومة توريد القمح المحلي، وذلك بعد تصدّر المحافظة المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في معدلات الحصاد والتوريد حتى الآن، تزامنًا مع انطلاق موسم القمح الجديد.

وأكدت المحافظ أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة والتنسيق المستمر بين الأجهزة المعنية والمزارعين، مشيدة بالدور الفعّال الذي تقوم به مديرية التموين، وجمعيات الائتمان الزراعي، والوحدات المحلية، في تنظيم عمليات الاستلام والتوريد داخل الشون والصوامع، بما يضمن سير العمل بكفاءة عالية ودون معوقات.

وأوضحت أن محافظة الوادي الجديد تشهد هذا العام طفرة ملحوظة في إنتاج وتوريد القمح، نتيجة التوسع في المساحات المزروعة، وتطبيق نظم ري حديثة، إلى جانب المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وهو ما أسهم في رفع جودة المحصول وزيادة معدلات الإنتاج.

كما شددت على أهمية استمرار تكاتف الجهود حتى نهاية الموسم، لضمان تحقيق المستهدفات المقررة من التوريد، وتعزيز دور المحافظة في دعم منظومة الأمن الغذائي على مستوى الدولة، باعتبار القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.

واختتمت المحافظ تصريحاتها بالتأكيد على أن ما تحقق حتى الآن يعكس مكانة الوادي الجديد كـ"سلة غذاء واعدة"، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المزارعين وتطوير القطاع الزراعي بالمحافظة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.

وتواصل محافظة الوادي الجديد تحقيق نتائج متميزة في موسم توريد القمح المحلي، بفضل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتموينية والمزارعين، حيث أسهمت الجهود المشتركة في رفع معدلات الحصاد والتوريد، مع توفير الدعم الفني واللوجستي، بما يعزز مكانة المحافظة كمصدر رئيسي للمحاصيل الاستراتيجية وداعم قوي للأمن الغذائي في مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

قتيل روسي

روسيا تعلن مقتل أكثر من 8 آلاف مدني في هجمات أوكرانية وإصابة 20 الف

حالة الطقس

حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: ضبط 200 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

جانب من الحملات

ضبط 59 مخالفة تموينية وتفتيش 118 منشأة في حملة على الأسواق بالوادي الجديد

حملات مكثفة في المنوفية

محافظ المنوفية: ضبط 12 طن ملح طعام مجهول المصدر فى حملة بالشهداء وإجراءات رادعة للمخالفين| صور

بالصور

احترس من ارتفاع السكر في الدم.. أعراض صامتة قد تهدد صحتك

أعراض ارتفاع السكر في الدم
أعراض ارتفاع السكر في الدم
أعراض ارتفاع السكر في الدم

بطولات على الأرض المقدسة.. كيف طهرت القوات المسلحة سيناء من الإرهاب؟

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها في لوك كاجوال.. شاهد

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

الشرقية: حملات إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية.. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد