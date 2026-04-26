أوسط أعيرة الذهب.. عيار 18 يسجل 6آلاف في الصاغة اليوم

سجل سعر أوسط أعيرة الذهب وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد 26-4-2026؛ وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة بمناطق ومدن الجمهورية.

آخر تحديث لسعر عيار 18

سعر الذهب

وثبت سعر الذهب داخل محلات الصاغة بدون تغيير على مدار الثلاث أيام الماضية وحتي صباح اليوم.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في لآخر تحديث له اليوم 7آلاف جنيه.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8 آلاف جنيه للشراء و 7942 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7333 جنيهًا للشراء و 7281 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7آلاف جنيه للشراء و 6950 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 6آلاف جنيه للشراء و 5958 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 56 ألف جنيه للشراء و 55.6 ألف جنيه للبيع.غ

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4711 دولار للشراء و 4709 دولار للبيع.

الذهب في السوق العالمية

وتراجعت أسعار الذهب اليوم إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف حيال التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة ​لفترة طويلة، في حين يترقب المستثمرون أي تطورات بين الولايات المتحدة وإيران ‌لإنهاء الحرب.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.4 بالمئة إلى 4733.20 دولار.

وظلت أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل بعد انخفاض مخزونات البنزين ​ونواتج التقطير في الولايات المتحدة بشكل أكبر من المتوقع، وبسبب عدم إحراز ​تقدم في المحادثات.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "عودة ⁠سعر نفط برنت إلى فوق 100 دولار يبقي مخاوف التضخم في الصدارة، ويضع ​الذهب في موقف دفاعي اليوم".

ويمكن أن يؤجج ارتفاع أسعار النفط التضخم من خلال رفع ​تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول المدرة للعوائد أكثر جاذبية مما ​يضعف الإقبال على المعدن النفيس.