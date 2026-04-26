أحمد تركي: المراهنات قمار محرم.. واطالب بلجنة عاجلة لإصلاح شامل للرياضة

طالب النائب أحمد تركي، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بتشكيل لجنة عاجلة تتولى دراسة وإصلاح منظومة الرياضة في مصر بشكل شامل، معتبرًا أن هذا الملف يرتبط مباشرة بمستقبل الدولة.

وجاءت تصريحات تركي تعليقًا على طلبات المناقشة المتعلقة بظاهرة المراهنات الرياضية، حيث شدد على موقف المؤسسة الدينية الرافض لها، مستشهدًا بفتوى عبد المجيد سليم عام 1939، والتي اعتبرت المراهنات الرياضية نوعًا من القمار المحرم.

وأكد أن هذا الرأي يحظى باتفاق واسع داخل المؤسسات الدينية وبين المسلمين، محذرًا من تداعيات هذه الظاهرة التي وصفها بأنها متعددة الأضرار، وتتطلب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا للحد منها.

ودعا النائب إلى تبني سياسة تجمع بين الردع القانوني وبناء الوعي، موضحًا أن المنع الكامل قد يكون صعب التحقيق في ظل التطورات الحالية، ما يستلزم إطلاق حملة توعية شاملة بالتوازي مع إصدار قوانين تقلل من انتشار هذه الممارسات.