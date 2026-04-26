مصرع سيدة وطفل بالمحلة الكبرى|وشاهد عيان: الولد المتوفى شقيق صديقة ابنتي وليس ابن الضحية الأخرى

لقيت سيدة وطفل مصرعهما إثر سقوط مواد بناء عليهما أثناء مرورهما أسفل العقارات السكنية بشارع سعد محمد سعد بدائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وفي هذا الصدد، قالت داليا يوسف، أحد شهود العيان: "نحن في حزن منذ وقوع الحادث، والمبنى ليس تحت الإنشاء، بل هو برج مأهول بالسكان بالفعل".

وأضافت يوسف- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "و البرج المأهول بالسكان بالفعل سقط منه هو إطار جبس كان يستخدم في تشطيب واجهات بعض العمارات، ويبلغ طوله تقريبا مترا وعرضه حوالي 20 سم".

وأشارت: "أما الطفل الذي توفي فهو شقيق صديقة ابنتي، والطفلان المتوفيان لا توجد بينهما أي صلة أو علاقة ببعضهما البعض".

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة الكبرى يفيد بسقوط مواد أسمنتية من أحد الأبراج السكنية على شخصين ووفاتهما في الحال.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة كل من هدير السيد مطاوع (32 عاما) وطفل يدعى حسام عبد الهادي (14 عاما)، متأثرين بإصاباتهما.

وكشفت التحريات أن الضحيتين كانا يمران أسفل العقار لحظة سقوط مواد بناء من الطابق الأخير، ما أسفر عن وفاتهما على الفور.

وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف جهات التحقيق، والتي صرحت بدفنهما عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

والجدير بالذكر، أن تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، كما كلفت لجنة فنية بفحص العقار للتأكد من مدى التزامه باشتراطات السلامة الإنشائية.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات، فيما تم تشكيل لجنة فنية لمعاينة العقار محل الحادث والتأكد من مدى التزامه باشتراطات السلامة الإنشائية، وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.