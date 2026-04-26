قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 بالمصنعية الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 26 إبريل 2026 بعد آخر ارتفاع
قوات الاحتلال تُغلق عدة طرق في بيت لحم.. ومستوطنون بقطعون أشجار الزيتون بالضفة
الخارجية الإيرانية: عراقجي أطلع نظيره السعودي على رؤية طهران الدبلوماسية لإنهاء الحرب
المؤبد وغرامة نصف مليون لعصابة الاتجار وبيع الأطفال بالمحلة
رئيس وزراء المجر المنتخب يلتقي فون دير لاين لبحث استعادة أموال بلاده.. الأربعاء
جوهر نبيل: الكازينو والمراهنات يتصدران مشهد القمار الرقمي.. وملاحقة المنصات المخالفة
8 ألعاب فردية وكرة اليد.. جوهر نبيل يكشف خارطة الطريق الرياضية حتى 2028
بعد مباحثاته مع نظيره السعودي.. عراقجي يغادر مسقط لإسلام آباد
ربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم .. رفع الحد الأدنى للمعاشات ومساواته بالأجور.. مقترحات برلمانية لتحسين أوضاع المتقاعدين
الرئيس السيسي يتابع مشروعات الجلالة.. ويوجه بإنشاء منطقة سكنية للعاملين بالمدينة
مصر للطيران تعلن عودة رحلاتها إلى دول الخليج اعتبارا من أول مايو
القبض على عاطلين سرقا حقيبة من طالب من داخل مسجد بالسويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

مصرع سيدة وطفل بالمحلة الكبرى|وشاهد عيان: الولد المتوفى شقيق صديقة ابنتي وليس ابن الضحية الأخرى

البرج المأهول بالسكان بالفعل سقط منه الجبس وتسبب في وفاة السيدة والطفل
ياسمين القصاص

لقيت سيدة وطفل مصرعهما إثر سقوط مواد بناء عليهما أثناء مرورهما أسفل العقارات السكنية بشارع سعد محمد سعد بدائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وفي هذا الصدد، قالت داليا يوسف، أحد شهود العيان: "نحن في حزن منذ وقوع الحادث، والمبنى ليس تحت الإنشاء، بل هو برج مأهول بالسكان بالفعل". 

وأضافت يوسف- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "و البرج المأهول بالسكان بالفعل سقط منه هو إطار جبس كان يستخدم في تشطيب واجهات بعض العمارات، ويبلغ طوله تقريبا مترا وعرضه حوالي 20 سم".

وأشارت: "أما الطفل الذي توفي فهو شقيق صديقة ابنتي، والطفلان المتوفيان لا توجد بينهما أي صلة أو علاقة ببعضهما البعض".

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة الكبرى يفيد بسقوط مواد أسمنتية من أحد الأبراج السكنية على شخصين ووفاتهما في الحال.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة كل من هدير السيد مطاوع (32 عاما) وطفل يدعى حسام عبد الهادي (14 عاما)، متأثرين بإصاباتهما.

وكشفت التحريات أن الضحيتين كانا يمران أسفل العقار لحظة سقوط مواد بناء من الطابق الأخير، ما أسفر عن وفاتهما على الفور.

وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف جهات التحقيق، والتي صرحت بدفنهما عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

والجدير بالذكر، أن تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، كما كلفت لجنة فنية بفحص العقار للتأكد من مدى التزامه باشتراطات السلامة الإنشائية.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات، فيما تم تشكيل لجنة فنية لمعاينة العقار محل الحادث والتأكد من مدى التزامه باشتراطات السلامة الإنشائية، وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

المحلة الكبرى سقوط مبنى برج سكني حادث المحلة الكبرى مصرع سيدة وطفل

