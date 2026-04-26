خبير: الإيرانيون اعتبروا استهداف ترامب “عدالة مؤجلة”.. ولم يفهم طبيعتهم

كشف الدكتور محمد سعيد عبد المؤمن، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن هناك شعورًا لدى قطاع من الشعب الإيراني بالارتياح تجاه ما تعرض له الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من محاولة اغتيال، معتبرًا أن البعض هناك يرى أن فكرة موته واردة في أي لحظة، في ظل ما يصفونه بتاريخه مع إيران.

وأوضح عبد المؤمن، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن كثيرًا من الإيرانيين يعتقدون أن ترامب تعمد الإساءة إليهم، وأنهم تعرضوا لظلم خلال فترة حكمه.

انقسام بين الشعب الإيراني والنظام الحاكم

وأضاف أن ترامب يتحدث عن وجود انقسام بين الشعب الإيراني والنظام الحاكم، إلا أن هذا الطرح لا يعكس الواقع، حيث يرى أن الشعب الإيراني كان هو المحرك الأساسي للثورة الإسلامية التي جاءت بالنظام الحالي، بدءًا من الإمام الخميني وصولًا إلى القيادة الحالية.

تغيرات سياسية وإدارية

وأشار إلى أن هناك معلومات تتداول حول تنقل بعض مراكز النفوذ داخل إيران، وعدم تمركزها في طهران وحدها عبر فترات تاريخية مختلفة، في إشارة إلى تغيرات سياسية وإدارية داخل البلاد.

حقيقة التفاعلات السياسية

واختتم مؤكدًا أن ترامب لا يمتلك فهمًا دقيقًا لطبيعة المجتمع الإيراني أو تركيبته الداخلية، ولا يدرك حقيقة التفاعلات السياسية والاجتماعية داخل إيران، وهو ما يؤدي إلى قراءات غير مكتملة للمشهد الإيراني.