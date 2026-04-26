تأثير رجل العصير.. لماذا انتهى هجوم عشاء ترامب بالرصاص؟
كادت تتحول لكارثة.. والدة السباح يوسف تكشف تفاصيل واقعة غرق جديدة داخل أحد الأندية
صدى البلد يكرم أحمد عبد الله محمود بعد نجاح مسلسل علي كلاي.. صور
مصادر : خلافات بين واشنطن وطهران حول إغلاق مضيق هرمز والبرنامج النووي
خبير أمني يعلق على محاولة إطلاق النار بواشنطن: دوافع نفسية لا سياسية
تشكيل قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي
هل يجوز للرجل الحكم على زوجته بأنها ناشز؟.. أمينة الإفتاء تجيب
أسعار الحج 2026.. تفاصيل برامج الجمعيات والسياحي قبل انطلاق الرحلات
راحة الحجاج أولويتنا.. استعدادات مكثفة بالمطارات الداخلية بالمحافظات لموسم الحج
الأجهزة الأمنية وافقت.. 40 ألف مشجع في قمة الأهلي والزمالك بالدوري
72 ساعة راحة متواصلة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء
ترامب بعد محاولة إغتياله: لن نوقف بناء قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض
خبير: الإيرانيون اعتبروا استهداف ترامب “عدالة مؤجلة”.. ولم يفهم طبيعتهم

ترامب
ترامب
محمد البدوي

كشف الدكتور محمد سعيد عبد المؤمن، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن هناك شعورًا لدى قطاع من الشعب الإيراني بالارتياح تجاه ما تعرض له الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من محاولة اغتيال، معتبرًا أن البعض هناك يرى أن فكرة موته واردة في أي لحظة، في ظل ما يصفونه بتاريخه مع إيران.

وأوضح عبد المؤمن، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن كثيرًا من الإيرانيين يعتقدون أن ترامب تعمد الإساءة إليهم، وأنهم تعرضوا لظلم خلال فترة حكمه.

انقسام بين الشعب الإيراني والنظام الحاكم

وأضاف أن ترامب يتحدث عن وجود انقسام بين الشعب الإيراني والنظام الحاكم، إلا أن هذا الطرح لا يعكس الواقع، حيث يرى أن الشعب الإيراني كان هو المحرك الأساسي للثورة الإسلامية التي جاءت بالنظام الحالي، بدءًا من الإمام الخميني وصولًا إلى القيادة الحالية.

تغيرات سياسية وإدارية

وأشار إلى أن هناك معلومات تتداول حول تنقل بعض مراكز النفوذ داخل إيران، وعدم تمركزها في طهران وحدها عبر فترات تاريخية مختلفة، في إشارة إلى تغيرات سياسية وإدارية داخل البلاد.

 حقيقة التفاعلات السياسية 

واختتم مؤكدًا أن ترامب لا يمتلك فهمًا دقيقًا لطبيعة المجتمع الإيراني أو تركيبته الداخلية، ولا يدرك حقيقة التفاعلات السياسية والاجتماعية داخل إيران، وهو ما يؤدي إلى قراءات غير مكتملة للمشهد الإيراني.

رئيس الوزراء

مصادر: الحكومة تعلن إنهاء العمل بقرار غلق المحلات والمطاعم

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

إجازة عيد العمال

72 ساعة راحة متواصلة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات

الدولار

80 قرشا دفعة واحدة.. صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مواعيد غلق المحلات

الحكومة تتراجع عن قرار الغلق المبكر.. مواعيد جديدة للمحال والمطاعم

مجلس الوزراء

رسمياً.. إلغاء قرارات الغلق المبكر والعودة للنظام الطبيعي والتطبيق 28 إبريل

نسرين طافش

ساعة تتجاوز 16 مليون جنيه.. نسرين طافش تستعرض فخامتها

المكرونة

طريقة عمل المكرونة بالصلصة والريحان

اسماء ابو اليزيد

بـ فوتوسيشن من أمريكا .. أسماء أبو اليزيد تعلن قرب ولادتها

بالصور

سيناء أمان 2026.. مسيرة عربية مصرية تؤكد أن مصر وجهة المغامرة الآمنة الأولى بالمنطقة

سيناء أمان 2026
سيناء أمان 2026
سيناء أمان 2026

استخراج بطارية من معدة طفلة 4 سنوات بمنظار بمستشفى أبو كبير

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

زفاف المخرج هاني خليفة والمنتجة رنا حسانين بحضور نجوم الفن

هانى خايفة وزوجته رنا حسانين
هانى خايفة وزوجته رنا حسانين
هانى خايفة وزوجته رنا حسانين

صدى البلد يكرم أحمد عبد الله محمود بعد نجاح مسلسل علي كلاي.. صور

احمد عبدالله محمود في موقع صدى البلد
احمد عبدالله محمود في موقع صدى البلد
احمد عبدالله محمود في موقع صدى البلد

فيديو

سارة سلمان

سارة سلمان تطرح أحدث أغانيها "لاتخسرنى" باللهجة العراقية .. فيديو

شيرين عبد الوهاب

الحضن شوك لـ شيرين عبد الوهاب تكتسح يوتيوب وتتصدر التريند

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: مثلث الانهيار الدولي.. حين تتقاطع نيران ياخونت مع ارتباك البيت الأبيض

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد