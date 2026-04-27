بمواصفات ثورية.. شاومي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

كشفت شاومي عن هاتفي Xiaomi 17 و Xiaomi 17 Ultra كأفضل هواتفها الرائدة في السوق العالمية. والآن، يبدو أن العلامة التجارية تستعد لإطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 17T، وهي سلسلة أقل فخامة.

ميزات هاتف Xiaomi 17T

تشير التقارير إلى أن هذه السلسلة قد تضم طرازين، هما Xiaomi 17T وXiaomi 17T Pro. ويبدو أن الإطلاق بات وشيكًا، حيث ظهر الطراز القياسي على منصة Geekbench AI، كاشفًا عن مواصفاته الرئيسية.

مواصفات هاتف Xiaomi 17T

ووفقا للتسريبات يأتي هاتف Xiaomi 17T مزود بمعالج MediaTek أما بالنسبة للرسومات، فيحتوي المعالج على وحدة معالجة رسوميات Mali-G720 MC8 كما يأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 12 جيجابايت، ويعمل بنظام Android 16، والذي من المرجح أن يكون مزودًا بواجهة HyperOS 3.

كشفت تقارير سابقة أن هاتف Xiaomi 17T سيأتي بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.59 بوصة بدقة 1.5K. ورغم أن سعة بطاريته الدقيقة غير معروفة حتى الآن، فمن المتوقع أن تكون حوالي 7000 مللي أمبير مع شحن بقوة 67 واط . أما هاتف Xiaomi 17T Pro ، فمن المتوقع أن يأتي بشاشة أكبر ومعالج MediaTek Dimensity 9500 الأقوى .

بالنسبة لصور السيلفي، من المتوقع أن يضم كلا الهاتفين كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. أما في الخلف ، فمن المتوقع أن يقدم كلا الجهازين نظام كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 50 ميجابكسل، مع احتمال اختلاف المستشعر الرئيسي ومستشعر التقريب. كما يُتوقع أن يتميز طراز Pro بكاميرا تقريب بيريسكوب، بينما قد يشتمل الطراز القياسي على مستشعر تقريب عادي.