قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حجز قضية إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية ببنها للحكم لدور مايو
حزب الله يهدد : "سنستخدم انتحاريين" لمنع اسرائيل من ترسيخ وجودها
سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع
رئيس انبي : كسروا قواعد العمل.. القصة الكاملة لرحيل مدير الكرة و4 إداريين
مصر تجذب 2.4 مليار دولار استثمارات صينية و150 ألف فرصة عمل.. 70% من الإنتاج للتصدير
الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام إنبي في الدوري
القاهرة تدفع باتجاه التهدئة.. وتدعم الحوار الأمريكي الإيراني ومراعاة أمن الخليج
والد عروس بورسعيد يتهم أسرة خطيبها بالكامل بإنهاء حياتها أمام المحكمة| شاهد
والدة عروس بورسعيد تكشف أمام المحكمة الساعات الأخيرة في حياة ابنتها |شاهد
الرئيس اللبنانى: وقف إطلاق النار شرط أساسي للمفاوضات وهدفنا إنهاء حالة الحرب
الطب الشرعي يحسم الجدل في قضية عروس بورسعيد: الوفاة خنقًا |شاهد
فرنسا تجدد دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في لبنان وحماية قوات الأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كيف تصل لراحة البال؟.. 6 عادات يومية تغيّر حياتك

كيف تصل لراحة البال؟.. 6 عادات يومية تغيّر حياتك
كيف تصل لراحة البال؟.. 6 عادات يومية تغيّر حياتك
ولاء عادل

مع تزايد ضغوط الحياة اليومية، باتت راحة البال هدفًا يسعى إليه كثيرون، فهي تعني حالة من السكينة الداخلية والتوازن النفسي، لا تخلو فيها الحياة من التحديات، لكن يصبح التعامل معها أكثر هدوءًا دون أن تسيطر على التفكير أو المشاعر.

وبحسب ما أورده موقع Calm، فإن الوصول إلى هذا الشعور لا يحدث بشكل مفاجئ، بل يتشكل تدريجيًا من خلال ممارسات يومية بسيطة تساعد على تهدئة العقل وإعادة التوازن للجسد.

الجسد نقطة البداية

تؤثر الحالة الجسدية بشكل مباشر على صفاء الذهن، فعندما يكون الجسم في حالة توتر، ينعكس ذلك على التفكير والمزاج، وتظهر أعراض مثل تسارع النبض وضيق التنفس وتشنج العضلات، لذلك فإن تهدئة الجسد عبر التنفس العميق وإرخاء العضلات تمثل خطوة أولى نحو الهدوء الداخلي.

التأمل.. تأثير يفوق التوقعات

لا يحتاج التأمل إلى وقت طويل أو خبرة مسبقة، فبضع دقائق يوميًا كفيلة بإحداث فرق ملحوظ، ويقوم على تركيز الانتباه على عنصر واحد مثل التنفس، ما يساعد على تقليل التشتت وتهدئة تدفق الأفكار.

تدوين الأفكار يخفف الضغط

تراكم الأفكار داخل الذهن قد يكون سببًا رئيسيًا للشعور بالقلق، خاصة مع تعدد المهام، لذا فإن كتابتها على الورق يساعد في تفريغ هذا التكدس الذهني، ويمنحك رؤية أوضح لما يجب إنجازه، مما يقلل الشعور بالضغط.

ركّز على الحاضر

الانشغال بالمستقبل والتفكير في احتمالاته يزيد من التوتر، بينما يمنح التركيز على اللحظة الحالية شعورًا بالسيطرة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقسيم المهام إلى خطوات صغيرة والتركيز على إنجازها واحدة تلو الأخرى.

لا تستسلم للأفكار السلبية

بعض الأفكار تتحول إلى دائرة مغلقة من القلق، رغم أنها ليست بالضرورة واقعية، والتعامل معها كأفكار عابرة يساعد على تقليل تأثيرها، ويمنحك قدرة أكبر على التحكم في مشاعرك.

الروتين اليومي يمنحك الاستقرار

الالتزام بعادات يومية بسيطة يخلق إحساسًا بالانتظام والهدوء، سواء من خلال بداية يوم هادئة أو روتين مريح قبل النوم، فهذه التفاصيل الصغيرة تسهم في تعزيز التوازن النفسي مع الوقت.

خطوات صغيرة تصنع الفرق

في النهاية، لا تتحقق راحة البال بتغيير مفاجئ، بل عبر خطوات تدريجية مستمرة، ومع الالتزام بهذه العادات يصبح الوصول إلى الهدوء الداخلي أكثر سهولة، حتى في ظل تحديات الحياة.

راحة البال الراحة ضغوط الحياة اليومية التوازن النفسي الهدوء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ " صدي البلد " سر الاقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

ترشيحاتنا

ارشيفيه

خلال 6 ساعات… نجاح عمليتين جراحيتين دقيقتين بمستشفى بلقاس العام

حملات تموينية بقنا

حملات تموينية مكبرة تضبط 305 مخالفات متنوعة بالأسواق والمخابز بقنا

حافلة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة

بدء التشغيل الفعلي لحافلة كهربائية مخصصة لذوى الاحتياجات بجامعة قنا

بالصور

تامر حسني يطالب بتدخل عاجل لوقف “الفتنة الغذائية”

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

لن أسمح ببقاء متحرش الأطفال المغتصب والخائن.. اعترافات خطيرة للمتهم باغتيال ترامب

خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين

لدعم المزارعين بالشرقية.. ندوات توعية وإطلاق حملة لمكافحة القوارض

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

تضامن الشرقية: توزيع بطاطس في 29 قرية أولى بالرعاية بالشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد