بعد نهاية الدوري.. تفاصيل جديدة حول صفقات الأهلي والبنك الأهلي

رفض مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار التفريط في خدمات أسامة فيصل مهاجم الفريق لصالح النادي الأهلي.

وتمسكت إدارة نادي البنك الأهلي بإستمرار أسامة فيصل مهاجم الفريق في قادم الأيام باعتباره أحد الركائز الأساسية للفريق فضلا عن اعتماد أيمن الرمادي المدير الفني علي اللاعب في قيادة الفريق هجوميا.

ونفت إدارة نادي البنك الأهلي وجود أي مفاوضات مع النادي الأهلي تتضمن انتقال أسامة فيصل مهاجم الفريق إلي صفوف القلعة الحمراء في صفقة تبادلية.

وأشارت إدارة نادي البنك الأهلي إلي أن أية عروض تصل إلي مجلس الإدارة سيتم مناقشتها بعد إنتهاء الموسم الجاري.

ونوهت إدارة نادي البنك الأهلي إلي أنه لم يتم حسم مصير أحمد رضا اللاعب المعار من النادي الأهلي حتي هذه اللحظة على أن يتم عقد جلسة مع أيمن الرمادي المدير الفني للفريق من أجل التعرف على إحتياجاته.