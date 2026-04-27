أخبار التكنولوجيا| أفضل التطبيقات المجانية لزيادة سرعة الإنترنت و بمواصفات فلاجشيب إليك تابلت صغير من أوبو يغزو الأسواق إليك أهم مواصفاتها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أفضل التطبيقات المجانية لزيادة سرعة الإنترنت

تعاني معظم البلدان العربية من مشاكل بطء الإنترنت وضعف أدائه ويتسبب ذلك في إزعاج كبير خاصة إذا كنت تدرس أو تعمل بالاعتماد عليه، ولحسن الحظ توجد الكثير من الحلول وأفضلها هو استخدام برامج تسريع الإنترنت والتي تعمل على الوصول لأقصى سرعة إنترنت متاحة لك.

بمواصفات فلاجشيب .. تابلت صغير من أوبو يغزو الأسواق إليك أهم مواصفاتها

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في شراء أكثر من جهاز أبرزها جهاز OPPO Pad Mini هو جهاز لوحي صغير الحجم ولكنه قوي، مصمم للترفيه والإنتاجية على حد سواء، ويتميز بشاشة AMOLED عالية معدل التحديث وأداء فائق.

تدعم الذكاء الأصطناعي إليك أفضل سماعة أذن لاسلكية في الأسواق

شهدت سماعات Realme Buds T500 Pro قفزة في المبيعات بنسبة 230% مع عودة ثقة المشترين بسلسلة T.

اكتسبت سلسلة سماعات Realme Buds T سمعة طيبة في فئة السماعات الاقتصادية، حيث تُعتبر سماعات Buds T200 و T300 خيارًا موثوقًا به للمستخدمين اليوميين. وتشير بيانات المبيعات الأولية لسماعات Realme Buds T500 Pro الجديدة إلى أن هذه الثقة نفسها تمتد الآن إلى أحدث طرازاتها.

أيهما أفضل للشراء ولماذا هاتف Galaxy Z Fold 8 Wide أو Huawei Pura X Maxalaxy Z Fold 8 العادي

بدأت تظهر إلى جانب هاتف Galaxy Z Fold 8 العادي ، تسريبات عن نسخة جديدة تُدعى Galaxy Z Fold 8 Wide . الفكرة هي جعل الهاتف يبدو أشبه بجهاز لوحي صغير عند فتحه، بدلاً من التصميم الطويل والذي اعتمدته سامسونج حتى الآن ويعد هذا التغيير ليس مفاجئاً، فقد سبقت هواوي أن اتخذت هذا المسار مع سلسلة هواتف Pura X، ومع استمرار الشائعات حول هاتف آبل القابل للطي في وقت لاحق من هذا العام، فمن المرجح أن سامسونج لا تريد أن تبقى مكتوفة الأيدي.