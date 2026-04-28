حسبة برما | محمد أضا : المنافسة على لقب الدوري المصري لا تزال رباعية

رأى الإعلامي محمد طارق أضا أن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز ما زالت مفتوحة بين الأندية الأربعة (الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا).

وقال أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «نادي سيراميكا كليوباترا هو أكثر نادٍ مستفيد مما حدث في هذه الجولة رغم أنه لم يخض أي مباراة فيها».

وأردف قائلًا: «على الورق بقانون الكرة وبشرع الكرة الأربعة فرق لديها حظوظ في التتويج بلقب الدوري المصري»، مؤكدًا أن الدوري على صفيح ساخن.

وتابع قائلًا: «إحنا بقينا في حسبة برما والموسم في 3 جولات من نار.. هل الأهلي سيبدأ ثورة التصحيح من الآن ويرحل المدير الفني».

وأشار أضا إلى أن الفارق بين الزمالك المتصدر وسيراميكا كليوباترا أصبح 7 نقاط قبل ثلاث جولات من النهاية.