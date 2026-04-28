الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل ساندوتش الكونو المقرمش بالدجاج

ساندوتش كونو
ساندوتش كونو
ريهام قدري

يعد ساندوتش الكونو المقرمش من الوصفات الحديثة التي تجمع بين الشكل الجذاب والطعم اللذيذ، وهو مثالي كوجبة سريعة ومشبعة

المكونات
صدور دجاج مقطعة شرائح
كوب دقيق
بيضتان
كوب بقسماط أو كورن فليكس مطحون
ملح وفلفل أسود
بابريكا وثوم بودر وبصل بودر
خبز تورتيلا أو عجينة جاهزة لتشكيل الكونو
زيت للقلي

للحشو
خس مقطع
جبنة شيدر أو موزاريلا
صوص مايونيز أو رانش أو ثومية
كاتشب حسب الرغبة

طريقة التحضير
تبلي شرائح الدجاج بالملح والفلفل والبهارات واتركيها لمدة نصف ساعة
اغمسي الدجاج في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط أو الكورن فليكس للحصول على قرمشة مميزة
اقلي الدجاج في زيت ساخن حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمش ثم ارفعيه على مناديل للتخلص من الزيت الزائد

لتحضير الكونو
لفي خبز التورتيلا على شكل مخروط وثبتيه جيدا ثم ضعيه في الفرن لبضع دقائق حتى يحتفظ بالشكل ويصبح مقرمشا

التجميع
املئي الكونو بطبقة من الصوص ثم أضيفي الخس والجبنة وشرائح الدجاج المقرمشة
يمكن إضافة كاتشب أو صوص إضافي حسب الرغبة

نصائح
يمكن استبدال القلي بالتحمير في الفرن أو القلاية الهوائية للحصول على خيار صحي أكثر
إضافة شرائح طماطم أو مخلل يعطي طعما مميزا
قدميه ساخنا للاستمتاع بالقرمشة والطعم الرائع

تويوتا
ألفاروميو تعلن عن افتتاح أكاديمية لتعليم القيادة الاحترافية

معرض بكين 2026 ..‏ شيري تكشف رؤيتها من أجل العائلة وتقدم TIGGO V لأول مرة عالميًا

نيسان تعيد جودزيلا للحياة .. ‏GT-R R36‎ في الطريق

