رسالة حب.. ليلى زاهر توجه رسالة مؤثرة لوالدها في عيد ميلاده

وجهت الفنانة ليلى أحمد زاهر رسالة حب لوالدها، احتفالا بعيد ميلاده الـ 50، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونشرت ليلى زاهر صور تجمعها بوالدها و علقت قائلة: "إلى الرجل الذي حملني منذ أن كنت طفلة

وحبّني بصدق دون أن يطلب شيئًا في المقابل".



وتابعت: “الرجل الذي رباني، وأرشدني في كل خطوة حتى اليوم الذي أمسك بيدي وأعطاني لزوجي بقلب ممتلئ”.

واختتمت: “عيد ميلاد سعيد يا بابي.. أحبك أكثر مما يمكن للكلمات أن تعبر”.

وحل الفنان أحمد زاهر ضيف علي الحلقة الأخيرة من مسلسل"الست موناليزا" من بطولة مي عمر.

وظهر الفنان أحمد زاهر في دور وكيل النيابة، ضمن محاكمة موناليزا، داخل الأحداث.

عرضت قناة mbc دراما، منذ قليل، الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل الست موناليزا، علي الرغم من عدم طرحها علي منصة شاهد vip.