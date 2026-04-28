عائد يصل إلى 22%.. تحديث أسعار شهادات البنك الأهلي اليوم.. خبير: توفر عوائد مستقرة

تواصل البنوك طرح مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة، سواء من حيث مدة الاستثمار أو نوع العائد، بما يوفر فرصا ادخارية بعوائد تنافسية وآمنة.

وبحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه فقط، يتيح البنك الأهلي المصري الاستثمار في الشهادة البلاتينية ذات العائد المتناقص لمدة 3 سنوات، حيث يحصل العميل على عائد مرتفع يبدأ بنسبة 22% في السنة الأولى، ثم ينخفض إلى 17.5% في السنة الثانية، ويصل إلى 13% في السنة الثالثة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الشهادات الادخارية تعد خيارا استثماريا آمنا.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن شهادات الإدخار توفر عوائد مستقرة نسبيا، دون الدخول في مخاطر التي تميز الأدوات الاستثمارية الأخرى.

ويمكن شراء الشهادة بسهولة من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع المحافظات، أو عبر الخدمات الإلكترونية مثل "الأهلي نت" وتطبيق "الأهلي موبايل".

كما تمنح الشهادة مزايا إضافية، منها إمكانية الحصول على قروض بضمانها أو إصدار بطاقات ائتمانية، مع إمكانية استرداد قيمتها بالكامل بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

وفي سياق متصل، قام كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر برفع العائد السنوي على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 17.25% بدلا من 16%، ويشمل ذلك شهادة "البلاتينية" وشهادة "القمة"، على أن يتم صرف العائد شهريًا طوال مدة الشهادة البالغة 3 سنوات.

كما يطرح البنك شهادة خماسية بعائد شهري ثابت يمتد لمدة 5 سنوات، بعائد سنوي يبلغ 14.25%، مع إمكانية الاشتراك بدءا من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصرف عوائدها بشكل شهري منتظم طوال فترة الشهادة.

والجدير بالذكر، أن تعكس هذه الشهادات تنوع الخيارات الادخارية التي يقدمها القطاع المصرفي في مصر، بما يمنح العملاء مرونة في اختيار ما يتناسب مع أهدافهم المالية، سواء لتحقيق عائد مرتفع على المدى القصير أو استثمار آمن ومستقر على المدى الطويل.