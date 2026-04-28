بحضور حسين لبيب.. مجلس الزمالك يجتمع غدا

يجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك غدا الخميس بحضور حسين لبيب رئيس النادي الذي عاد لمباشرة عمله بعد خضوعه لعملية جراحية.

ويستعد مجلس إدارة نادي الزمالك لمناقشة الفترة المقبلة داخل النادي خصوصا بعد اقتراب نهاية الموسم الحالي.

ويستعد الجمهور المصري لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، في تمام الثامنة مساء.

ويدخل النادي الأهلي المباراة بعد خسارة تاريخية وكارثية أمام بيراميدز بنتيجة 3-0 لتتراجع حظوظه في المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري.

الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 50 نقطة، وجاء بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات “أون سبورت” بشكل حصري.