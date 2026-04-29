مصطفى فوزي: اخترت إنبي بين عدة عروض.. والنادي منظومة احترفية تساعد على النجاح

تحدث مصطفى فوزي هداف المصرية للاتصالات عن كواليس انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بداية من الموسم المقبل.

ونجح نادي إنبي في التعاقد مع مصطفى فوزي مهاجم المصرية للاتصالات في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم مقبلة.

وقال فوزي في تصريحات خاصة لـ ستاد المحور، إنه كان يمتلك أكثر من عرض في الدوري المصري الممتاز بعد نهاية عقده مع المصرية للاتصالات ولكنه قرر اختيار الانضمام إلى إنبي.

وأضاف: "نادي إنبي منظومة احترافية وعوامل النجاح في النادي كثيرة، تربيت في النادي الأهلي وشعرت أن منظومة إنبي تشبه القلعة الحمراء من حيث الاحتراف".

وتابع: "منظومة إنبي تركز على التفاصيل الصغيرة والكل هناك يريد النجاح والموسم الحالي أكبر دليل على ذلك، والتواجد وسط السبعة الكبار في الدوري ونتائج الفريق خير دليل، بالإضافة إلى تواجد أكثر من ٧ لاعبين في الفريق يتصارع عليهم أندية القمة وقادرون على تمثيل المنتخب الوطني".

وأكد: "نادي إنبي يمتلك أيضًا جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة حمزة الجمل وكذلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وأردت التواجد في تلك المنظومة الاحترافية وأسعى بكل قوة للظهور بشكل جيد مع الفريق وتقديم أفضل ما لدي".