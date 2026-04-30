محاكمة عامل متهم بإنهاء حياة بطل كاراتيه.. اليوم

تستكمل محكمة جنايات فوه، اليوم الخميس 30 أبريل 2026، محاكمة عامل متهم بقتل أحد أبطال لعبة الكاراتيه بسلاح أبيض «سكين»، ومن المقرر لهذه الجلسة سماع شهود الإثبات والمرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السيد عبده، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز مطر، وممدوح علي غالي، وسكرتارية عمرو جمال.

أحال المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ، المتهم (ح.م.أ.خ.)، 20 عامًا، والمقيم بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 245 لسنة 2026 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 16 لسنة 2026 كلي كفر الشيخ.

كشفت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى يوم 26 ديسمبر 2025، حيث أقدم المتهم على التعدي على المجني عليه محمد السيد حسن السيد، موجهًا له عدة طعنات استقرت إحداها في الصدر، مستخدمًا سلاحًا أبيض «سكين»، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته.

أسندت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد، إلى جانب حيازة سلاح أبيض بدون مبرر.