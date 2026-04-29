الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم في مصر 29 أبريل 2026.. تحديث البنوك

عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم في مصر 29 أبريل 2026 .. شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تحركات ملحوظة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، حيث ارتفعت العملة الأمريكية في عدد كبير من البنوك العاملة بالسوق المحلية، ما دفع العديد من المواطنين والمتعاملين إلى متابعة أحدث الأسعار بشكل لحظي، خاصة في ظل تأثيرات سعر الصرف على مختلف القطاعات الاقتصادية والمعيشية .

ويأتي هذا الارتفاع في وقت يشهد فيه سوق العملات اهتمامًا متزايدًا من قبل الأفراد والشركات، سواء لأغراض الادخار أو الاستيراد أو متابعة مؤشرات الاقتصاد، وهو ما يفسر تصدر أسعار الدولار محركات البحث خلال الساعات الأخيرة .

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 نحو 53.10 جنيه للبيع، و52.97 جنيه للشراء، ما يعكس مستوى مرتفعًا للعملة الأمريكية في السوق الرسمية، ويعطي مؤشرًا عامًا لاتجاهات الأسعار داخل الجهاز المصرفي .

ويُعد سعر البنك المركزي مرجعًا مهمًا لباقي البنوك، حيث تستند إليه في تحديد أسعار البيع والشراء وفق آليات العرض والطلب والسياسات النقدية المعمول بها.

كم سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم نحو 47.44 جنيه للبيع، و47.54 جنيه للشراء، وهو من بين الأسعار التي سجلت حضورًا ضمن قائمة أسعار البنوك، مع استمرار اختلاف طفيف بين بنك وآخر وفقًا لسياسات التسعير الداخلية .

ويتابع عدد كبير من العملاء أسعار الدولار في البنك الأهلي باعتباره من أكبر البنوك الحكومية وأكثرها انتشارًا على مستوى الجمهورية .

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأربعاء

وصل سعر الدولار في بنك مصر خلال تعاملات اليوم إلى 53.07 جنيه للبيع، و52.97 جنيه للشراء، ليواكب بذلك مستويات الأسعار المرتفعة التي سجلتها العملة الأمريكية في عدد من البنوك الأخرى .

ويعكس هذا السعر حالة التحرك المستمرة في سوق الصرف، والتي تتغير بشكل يومي وفقًا للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية .

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB نحو 53.10 جنيه للبيع، و53 جنيهًا للشراء خلال تعاملات اليوم، ليكون من بين أعلى الأسعار المسجلة داخل القطاع المصرفي .

ويُعد البنك التجاري الدولي من البنوك الخاصة التي تحظى بمتابعة واسعة من العملاء، نظرًا لتنوع خدماته المصرفية وانتشاره في مختلف المحافظات .

سعر الدولار اليوم

تحديث سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية خلال تعاملات الأربعاء 29 أبريل 2026 نحو 52.97 جنيه للبيع، و53.07 جنيه للشراء، في إطار التفاوت المحدود بين أسعار البنوك المختلفة .

ويعكس هذا التفاوت حالة التنافس بين البنوك في تقديم أفضل الأسعار لجذب العملاء، مع الحفاظ على التوازن في سوق الصرف .

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان خلال تعاملات اليوم نحو 52.90 جنيه للبيع، و53 جنيهًا للشراء، ليأتي ضمن نطاق الأسعار المتقاربة التي تشهدها السوق المصرفية المصرية .

ويُظهر هذا السعر استقرارًا نسبيًا مقارنة ببعض البنوك الأخرى، رغم الاتجاه العام نحو الارتفاع .

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي خلال تعاملات اليوم إلى 53.05 جنيه للبيع، و53.15 جنيه للشراء، ليسجل بذلك أحد أعلى أسعار الشراء بين البنوك المذكورة .

ويأتي هذا المستوى في ظل اختلاف سياسات التسعير من بنك لآخر، مع استمرار متابعة العملاء لأفضل العروض المتاحة في السوق .

متابعة مستمرة لتحركات الدولار في مصر

تعكس أسعار الدولار المعلنة اليوم حالة النشاط التي يشهدها سوق الصرف في مصر، حيث تتغير الأسعار بشكل مستمر على مدار اليوم وفقًا لحجم الطلب والعرض داخل البنوك، وهو ما يدفع المواطنين إلى متابعة التحديثات بشكل دائم لاتخاذ قراراتهم المالية .

كما أن الفروق البسيطة بين أسعار البنوك تتيح للعملاء اختيار الجهة الأنسب لتنفيذ عمليات البيع أو الشراء، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة في ظل التغيرات المستمرة في سعر العملة .

سعر الدولار سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار 29 أبريل 2026 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري كم سعر الدولار الآن أسعار الدولار في البنوك المصرية سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في CIB تحديث سعر الدولار اليوم سعر الدولار لحظة بلحظة مصر

غسول الفم
