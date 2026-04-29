محكوم عليه بالإعدام.. أولى جلسات استئناف المتهم بالتعدي على طلاب بمدرسة غدا

تنظر محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، غدًا الخميس 30 أبريل 2026، أولي جلسات الاستئناف علي الحكم الصادر بالإعدام علي المتهم بالتعدي على طلاب بمدرسة شهيرة في الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة منتزه ثاني يفيد تقدم 4 أسر ببلاغات بالقسم، ضد جنايني بأحد المدراس الدولية الشهيرة بالتعدي الجسدي علي أبنائهم بحديقة المدرسة.

وكشفت التحريات الأولية عن قيام المتهم بالتعدي على 3 فتيات وولد، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت تحقيقاتها بالواقعة، وأحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام.