نصر سالم: مناورة بدر رسالة ردع للعدو.. وهناك قلق في إسرائيل|فيديو

علق اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، على مناورة بدر 2026، التي نفذتها القوات المسلحة في سيناء بمناسبة عيد تحريرها.

وقال نصر سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الخراب الذي يعج بالعديد من الأقطار المحيطة لموقف معين، ولكن العفي محدش بيطمع في عشائه، موضحًا أن مهمة القوات المسلحة هي الحفاظ على الأمن القومي لمصر، وحمايتها في كل وقت ومكان.

وتابع: "حماية الأرض تتطلب جيشًا قويًا لمواجهة أي عدوان، بالإضافة إلى أن الحرب مكلفة جدًا، استهلاك يوم واحد للمقاتل في الحرب بين دولتين متوازيتين في القوة يساوي ميزانية عام كامل لكل دولة".

وأشار نصر سالم إلى أن استراتيجية الردع أو المنع، حيث إذا أردت منع الحرب فاستعد لها، والقوات المسلحة ليست معدات فقط، بل كفاءة مقاتل وعقل يدبر، موضحًا أن مصر لجأت لتنويع الأسلحة من جهات مختلفة بالإضافة إلى التصنيع".

وأكمل: "المهمة التي ينفذها الجيش لابد من حدوث تدريب لها، حال حدوث أي قصور في المهمة يكون تطويرها للوصول إلى الاحترافية، حيث نوصل رجالنا إلى أعلى درجة من الاحترافية، ولابد من إظهار هذه القدرات أمام العدو".

وأردف نصر سالم أن مناورة بدر 2026 رسالة طمأنينة للشعب أن جيشنا في أتم الاستعداد، مشيرًا إلى أن هناك قلقًا من إسرائيل، والمناورات التي نقوم بها دي رسالة ردع للعدو ودي رسالة مباشرة ليه ورايحة ليه على طول.

ولفت سالم إلى أن الجيش المصري لا يهاب الموت، ترابنا يا نحرره يا ندفن فيه، مؤكدًا أن القوات المسلحة يقظة وصاحية على كل الجهات، دا مش سر ولا ارتجال، ولكن هناك تخطيط على أعلى مستوى حيث كل اتجاه معروف إيه المطلوب أو اللي بيتم علشانه.

وأردف: "القدرة العسكرية والاقتصادية والسياسية والكتلة الحيوية، والقدرة المعنوية مرتبطة بعدها، وعدوي عاوز يلعب على القدرة المعنوية، ويحبط الشعب، ولكن الروح المعنوية والإدارة سبب انتصارنا، ولازم نخاف على بلدنا ويكون قلبنا على البلد ومش نصدق أي شائعات".