اللواء نصر سالم عن مناورة بدر 2026: العفي محدش يقدر ياكل لقمته

علق اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، على تنفيذ القوات المسلحة المصرية للمرحلة الرئيسية من المشروع التكتيكي بدر ٢٠٢٦ باستخدام الذخيرة الحية.



وقال نصر سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" العفي محدش يقدر ياكل لقمته والقوي محدش يقدر يهوب ناحيته ".

وتابع نصر سالم :" مهمة القوات المسلحة المصري هي الحفاظ على الامن القومي لمصر والحفاظ على التراب المصري والحدود المصرية ".



واكمل نصر سالم :" مصر تمتلك جيش قوي ونعتمد على استراتيجية الردع "، مضيفا:" يتم العمل على رفع كفاءة الفرد المقاتل داخل أسلحة القوات المسلحة".



ولفت نصر سالم :" مصر عملت على تنويع مصادر الأسلحة وتعمل على زيادة معدلات التصنيع المحلي للأسلحة".

