ياسر قدح يشيد بتوجيهات الرئيس في عيد العمال : تقدير عميق لدور رجال البناء الأقوياء

أكد النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب أن التوجيهات والقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم خلال احتفالية عيد العمال، تعكس تقديراً عميقاً من القيادة السياسية للدور المحوري الذي يلعبه عمال مصر في معركة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

وأضاف النائب، أن قرار الرئيس بصرف منحة قدرها 1500 جنيه شهرياً لمدة ثلاثة أشهر للعمالة غير المنتظمة المسجلة، يمثل طوق نجاة ودعماً مباشراً لهذه الفئة الهامة، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

كما ثمن قرار إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، واصفاً إياها بالخطوة الجادة والعملية لدمجهم في القطاع الرسمي تحت مظلة الحماية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، سلط النائب ياسر منصور قدح الضوء على أهمية القرارات التي تتعلق بتعزيز الأمان الوظيفي، بزيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه، وزيادة تعويضات العجز، مما يرسخ مبادئ العدالة والحماية للعامل وأسرته.

وأشار إلى أهمية إطلاق "منصة سوق العمل" والتي وجه بها الرئيس لمواكبة التحول الرقمي وتوفير فرص تشغيل حقيقية داخلياً وخارجياً، مع التركيز على تنمية مهارات الشباب، فضلا عن أهمية تشكيل اللجان الدائمة بين الوزارات المعنية (العمل، الصناعة، التخطيط، والتعليم)، لضمان سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل الفعلية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بكل دقة.

وأوضح النائب أن هذه القرارات، هي جزء من رؤية شاملة لبناء "الجمهورية الجديدة" التي تضع كرامة العامل المصري وتأهيله على رأس أولوياتها، داعياً كافة الجهات التنفيذية إلى سرعة تفعيل هذه التوجيهات لتعظيم الاستفادة منها في أقرب وقت.