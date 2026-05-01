الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أقل سعر دولار يسجل 52.97 جنيهًا في تعاملات السوق الرسمية

محمد يحيي

ثبت أدني سعر دولار مقابل الجنيه داخل السوق الرسمية بدون تغيير مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة 1-5-2026.

وسجل آخر تحديث لـ  أقل سعر دولار بأخر تداول له في البنوك، مسجلا نحو  52.97 جنيها للشراء و 53.07 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي.

وشهد سعر الدولار ثباتًا مع مستهل التعاملات بالتوازي مع انتهاء العمل في الجهاز المصرفي مساء أمس الخميس.

لماذا استقر الدولار

مع اغلاق العمل في البنوك وقلة التداول علي الدولار، بسبب إجازة الجهاز المصرفي؛ يستمر ثباب العملة الخضراء من دون تغيير.

وعطل البنك المركزي العمل في البنوك المصرية مساء الخميس بمناسبة بدء مواعيد العطلات الرسمية والمقررة يومي الجمعة والسبت أسبوعياً.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.55 جنيها للشراء و 53.68 جنيها للبيع.

وسجل أقل سعر دولار 52.97 جنيها للشراء و 53.07 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 53.47 جنيها للشراء و 53.57 جنيها للبيع في بنكي الإمارات دبي،  الإسكندرية.

وصل ثالث أقل سعر دولار 53.53 جنيها للشراء و 53.62 جنيها للبيع في بنكي أبوظبي الأول، المصري لتنمية الصادرات.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 53.55 جنيها للشراء و 53.65 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB، الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.57 جنيها للشراء و 53.67 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، سايب، HSBC، المصرف العربي الدولي، العربي الإفريقي الدولي،الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري، التعمير والإسكان،التنمية الصناعية، ميد بنك، المصرف المتحد".

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

وصل أعلي سعر دولار 53.67 جنيها للشراء و 53.77 جنيها للبيع في بنك نكست.

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي ، أن التطورات الجيوسياسية الراهنة تستدعي تبني أطر حوكمة متكاملة لإدارة الأزمات والتي تقوم على تعزيز الشفافية والمصداقية والمرونة في السياسات والتقييم الاستباقي للمخاطر.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي مع وفاتح كارهان محافظ البنك المركزي التركي، بمشاركة محافظي البنوك المركزية بـ11 دولة من بينهم السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مسؤولي صندوق النقد الدولي ولفيف من كبار المسؤولين و جون شندلر الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي.

شدد محافظ البنك المركزي المصري علي ضرورة مواصلة العمل على وضع استراتيجيات فعالة للتخفيف من هذه المخاطر، بما يعزز من الحفاظ على الاستقرار المالي في بيئة عالمية شديدة التقلب وعدم اليقين.

أوضح أن مشاركة مصر في هذه الاجتماعات جاءت في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة في المحافل الدولية المعنية بالشؤون المصرفية والمالية والاقتصادية، فضلًا عن دعم التكامل مع الدول العربية والإفريقية.

ووجّه المحافظ، الشكر إلى نظيره التركي، معربًا عن سعادته بالمشاركة معه كرئيس مشارك في هذه الاجتماعات، كما أعرب عن تقديره لفريق سكرتارية مجلس الاستقرار المالي على الجهود المبذولة في تنظيم هذه الاجتماعات، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة.

