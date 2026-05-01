حماة الوطن: توجيهات الرئيس في عيد العمال تعزز التحول نحو اقتصاد إنتاجي مستدام

قال المهندس مصطفي مطاوع، القيادي بحزب حماة الوطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال عيد العمال تعكس تحولًا حقيقيًا نحو بناء اقتصاد إنتاجي حديث قائم على المعرفة والتصنيع والتدريب المهني، مشيرًا إلى أن التركيز على التعليم الفني وربطه بسوق العمل يمثل خطوة محورية لتأهيل أجيال جديدة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأوضح مطاوع، في بيان له، أن دعوة الرئيس للقطاع الخاص والمجتمع المدني للانخراط في تطوير منظومة التدريب المهني تؤكد أن الدولة تتبنى نموذجًا اقتصاديًا تشاركيًا يقوم على توزيع الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يضمن رفع كفاءة العمالة المصرية وزيادة إنتاجيتها.

وأشار مطاوع، إلى أن الإعلان عن إطلاق منصة سوق العمل يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف التشغيل، حيث سيساهم في ربط الباحثين عن العمل بالفرص المتاحة محليًا وخارجيًا بشكل أكثر كفاءة وشفافية، وهو ما ينعكس على خفض معدلات البطالة وتحسين جودة التشغيل.

وأشار القيادي بحماة الوطن، إلى أن حديث الرئيس عن مشروعات استصلاح 4.5 مليون فدان في إطار مشروع الدلتا الجديدة، يعكس توجه الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتوسيع الرقعة الزراعية، وهو ما يوفر بدوره آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأكد مطاوع، أن هذه التوجيهات تعكس رؤية متكاملة لا تقتصر على الحلول السريعة، بل تمتد إلى بناء قاعدة اقتصادية مستدامة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.