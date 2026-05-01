أزمة قيد الزمالك تتفاقم.. وخبير رياضي يطرح طوق النجاة الوحيد

كشف الناقد الرياضي جمال الزهيري عن رؤية واضحة لإنهاء أزمة إيقاف قيد نادي الزمالك، وذلك عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بتوقيع العقوبة للمرة الخامسة عشرة.



وأوضح الزهيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن جذور الأزمة تعود إلى التزامات مالية متراكمة وعقود سابقة لم يتم إنهاؤها أو تسويتها في الوقت المناسب.

وأكد أن الطريق الوحيد لرفع عقوبة إيقاف القيد يتمثل في سداد المستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين، مشددًا على أن اللجوء إلى “فيفا” يضمن الحقوق لأصحابها، ما يجعل الحل المالي أمرًا لا مفر منه.



وأشار إلى أن استمرار العقوبة يحرم الفريق من تدعيم صفوفه بصفقات جديدة، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدي الاعتماد على القائمة الحالية، مع السعي للحفاظ على الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية التي حققها الفريق مؤخرًا.

ثبات الأداء داخل الملعب

وأضاف أن لاعبي الزمالك أصبحوا أكثر تأقلمًا مع مثل هذه الأزمات، وهو ما انعكس على ثبات الأداء داخل الملعب، خاصة في ظل تحسن انتظام صرف المستحقات خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي ساعد على الحفاظ على تركيز الفريق.

المفتاح الأساسي لإنهاء الأزمة

واختتم الزهيري تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة النادي تضع تسوية الملفات المالية على رأس أولوياتها، سواء عبر السداد المباشر أو بدعم من رجال أعمال من محبي النادي، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل المفتاح الأساسي لإنهاء الأزمة وعودة الزمالك لسوق الانتقالات من جديد.