استقرار نسبي في أسعار البيض في مصر اليوم السبت 2-5-2026



شهدت أسعار البيض في الأسواق المصرية، اليوم السبت 2 مايو 2026، حالة من الاستقرار النسبي مع اختلافات طفيفة بين الأنواع المختلفة، وسط هدوء في حركة الطلب مقارنة بالفترة الماضية.



ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن العرض والطلب داخل السوق المحلية، مع استمرار اعتماد شريحة كبيرة من المواطنين على البيض كسلعة أساسية على موائد الأسر المصرية، ما يحافظ على وتيرة استهلاك ثابتة نسبيًا.



أسعار البيض اليوم في الأسواق



كرتونة البيض البلدي: 145 جنيهًا

كرتونة البيض الأبيض: 135 جنيهًا

كرتونة البيض الأحمر: 140 جنيهًا



ويُلاحظ أن الفروق السعرية بين أنواع البيض تعود إلى اختلاف تكاليف الإنتاج ومدخلات التربية، إلى جانب حجم المعروض في السوق لكل نوع.



ويواصل سوق البيض في مصر التحرك ضمن نطاق مستقر خلال الفترة الحالية، مع توقعات باستمرار هذا الهدوء النسبي ما لم تطرأ تغييرات في أسعار الأعلاف أو تكاليف الإنتاج خلال الفترة المقبلة.