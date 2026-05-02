الغربية.. حملات تموينية مكثفة تضبط 332 عبوة مبيدات و954 لتر سولار

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهاته بإحكام الرقابة وضبط المخالفات التموينية والتصدي للتلاعب بالسلع المدعمة والمواد البترولية، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي مدير مديرية التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات الرقابية الموسعة، التي شملت مراكز زفتى والمحلة الكبرى وسمنود وقطور وطنطا، عن ضبط 332 عبوة مبيدات وأسمدة زراعية منتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الزراعة، إلى جانب ضبط 954 لتر سولار تم تجميعها بالمخالفة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تمكنت الحملات من ضبط 125 كجم أسماك بدون فواتير، و90 كجم زيت طعام مجهول المصدر، و17 كجم كبدة بدون بيانات، و3 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم ضبط 22 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل إعادة بيعها بالمخالفة، إلى جانب تحرير عدد كبير من المخالفات التموينية للمخابز.

حملات رقابية

كما أسفرت الحملات عن تحرير 48 محضرًا متنوعًا للمخابز البلدية شملت 20 محضر نقص وزن، و15 محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن، و4 محاضر تصرف وتجميع دقيق مدعم، و6 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى 9 محاضر أخرى لعدد من المخالفات المتعلقة بالأسواق والمواد البترولية والسلع الغذائية، ليصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 57 محضرًا تموينيًا.

غرامات فورية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات،وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية والرقابية اليومية بجميع المراكز والمدن، وعدم التهاون مع أي محاولة للإضرار بالدعم أو طرح سلع مجهولة المصدر أو التلاعب بالمواد البترولية، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه جميع المخالفين.