انفجار مخزن ذخيرة يخلف 14 قتيـ.لاً من الحرس الثوري بينهم قيادي عسكري

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن من بين قتلى الحرس الثوري الأربعة عشر أمس في انفجار ذخيرة بمدينة زنجان، قائداً يُدعى علي موسوي هاواي، وذكر التقرير أنه كان برتبة عريف منذ صغره.

وفي وقت سابق، كشف تحقيق أجرته شبكة CNN عن تعرض ما لا يقل عن 16 منشأة عسكرية أمريكية في ثماني دول بالشرق الأوسط لأضرار متفاوتة، جراء هجمات إيرانية خلال المواجهة الأخيرة، وذلك بعد نحو شهر من بدء وقف إطلاق النار.

وبحسب التقرير، طالت الهجمات قواعد عسكرية في كل من الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة والسعودية والأردن والعراق وقطر، حيث تعرضت بعض المواقع لأضرار جسيمة جعلتها خارج الخدمة.



