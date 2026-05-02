بدء أعمال المرحلة النهائية من تطوير الطريق المزدوج بمدينة فايد

بدأت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية أعمال المرحلة النهائية من تطوير الطريق المزدوج بمدينة فايد، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢٥- ٢٠٢٦، ​في إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بشأن تحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية.

شملت الأعمال الجارية فرد طبقة الأسفلت للطريق بطول ١.٣ كيلومتر مزدوج، بعرض ١٢ مترًا لكل اتجاه، إلى جانب الانتهاء من إنشاء ميدان عند تقاطع الطريق المزدوج مع شارع البحر، وتنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار، وضبط مناسيب مطابق الصرف الصحي، وذلك عقب استكمال جميع أعمال المرافق قبل بدء أعمال الرصف، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ الأعمال خلال ١٥ يومًا.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية.