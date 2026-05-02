الشباب والرياضة بالإسماعيلية تنظم فعالية "لا لزواج القاصرات" بمركز التنمية الشبابية بفنارة

نظمت مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور إيهاب صلاح مدير عام المديرية، من خلال مركز التنمية الشبابية بفنارة، جلسة عرض فيلم ونقاش مفتوح حول قضية زواج الأطفال، وذلك ضمن فعاليات "نادي السينما".

يأتي ذلك في اطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بضرورة نشر الوعي المجتمعي والتصدي للقضايا السلبية من خلال تكثيف اللقاءات التوعوية مع الأطفال والناشئين والشباب.

تناولت الجلسة، التي أدارها المدرب محمود عبد السلام، الآثار الصحية والاجتماعية والنفسية المترتبة على زواج الأطفال، إلى جانب مناقشة سبل الحد من هذه الظاهرة، وأهمية التعليم في تمكين الفتيات وبناء مستقبل أفضل لهن.

وشهدت الفعالية تفاعلًا من الشباب المشاركين، حيث تم فتح باب الحوار المباشر وتبادل الآراء حول دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والشبابية في مواجهة هذه القضية المجتمعية.

تأتي هذه الجهود في إطار الدور التوعوي لمراكز التنمية الشبابية، من خلال استخدام أدوات مبتكرة تسهم في رفع الوعي وتصحيح بعض المفاهيم الاجتماعية المغلوطة.