لبنى عسل تحذر من خطورة إعادة الترويج لـ نظام الطيبات: قرارات رسمية أكدت تهديده للصحة العامة

أكدت الإعلامية لبنى عسل، أن الجدل المتصاعد خلال الأيام الأخيرة حول ما يعرف بـ"نظام الطيبات" يتطلب وقفة جادة، خاصة مع إعادة تداول مقاطع ومعلومات طبية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بأطعمة يجب الامتناع عنها وأدوية يُنصح بتركها باعتبار ذلك سبيلًا لعلاج أمراض مزمنة وخطيرة.

وأوضحت “عسل” خلال برنامجها "الحياة اليوم"، أن الحديث عن هذا النظام ليس جديدًا، مشيرة إلى أن الراحل الدكتور ضياء العوضي، الذي ارتبط اسمه بهذا النظام، سبق أن تعرض في مارس الماضي لقرارات رسمية صارمة، حيث قررت نقابة الأطباء شطب عضويته وإيقافه عن مزاولة المهنة بسبب نشر معلومات طبية غير مثبتة علميًا، تتعارض مع القواعد الطبية المحلية والدولية وقد تضر بالمرضى.

وأضافت الإعلامية، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر بدوره قرارًا رسميًا بمنع ظهوره في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، استنادًا إلى قرار نقابة الأطباء، في إطار حماية الجمهور من المعلومات المضللة التي قد تهدد الصحة العامة.

وشددت لبنى عسل على ضرورة الفصل بين احترام حرمة المتوفى وبين خطورة إعادة نشر أفكار أو ممارسات ثبت رسميًا عدم صحتها، مؤكدة أن القضية لا تتعلق بشخص بعينه، بل بسلامة المواطنين وحقهم في الحصول على معلومات طبية دقيقة وآمنة.

وأشارت إلى تصريحات الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، الذي أكد أن سحب ترخيص مزاولة المهنة لم يكن إجراءً عشوائيًا، بل جاء بعد مراجعات وتحقيقات دقيقة من الجهات المختصة، حفاظًا على صحة المرضى ومنعًا لاستمرار ممارسات قد تشكل خطرًا على المجتمع.

واختتمت بالتأكيد على أن صحة المواطنين لا يجب أن تكون محل تجارب أو اجتهادات غير علمية، داعية إلى ضرورة الاعتماد على المؤسسات الطبية الرسمية والمصادر المعتمدة عند التعامل مع أي نصائح علاجية أو غذائية، خاصة في ظل الانتشار السريع للمعلومات غير الموثقة عبر الإنترنت.