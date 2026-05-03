"صحة النواب" تبدأ مناقشة موازنة قطاع الصحة للعام المالي 2026/2027 غداً

تبدأ لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور شريف باشا سيف، غداً الاثنين الموافق 4 مايو 2026، اجتماعات مكثفة لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027 فيما يخص قطاع الصحة والجهات التابعة له.

وتستهل اللجنة أولى اجتماعاتها عقب الجلسة العامة بمناقشة موازنات الهيئات السيادية للقطاع، وفي مقدمتها المجلس الصحي المصري، هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، بالإضافة إلى موازنات الهيئات الثلاث المكونة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهي هيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة الاعتماد والرقابة، وهيئة الرعاية الصحية.

كما تخصص اللجنة اجتماعها الثاني يوم الثلاثاء لمناقشة موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمراكز الطبية المتخصص، وصناديق الطوارئ الطبية ومكافحة الإدمان، إلى جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي وهيئة الإسعاف المصرية، وذلك لاستكمال تغطية كافة القطاعات العلاجية والوقائية التابعة للوزارة.

وتختتم اللجنة سلسلة اجتماعاتها يوم الأربعاء بالنظر في موازنات مديريات الشئون الصحية بكافة محافظات الجمهورية، بدءاً من محافظات الوادي الجديد وصعيد مصر وصولاً إلى محافظات الدلتا والقناة والمحافظات الحدودية، لضمان مراجعة الاعتمادات المالية الموجهة للخدمات الصحية في كافة ربوع مصر وتدقيق ما يستجد من أعمال.