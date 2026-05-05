لم يكن مصابا.. مفاجأة بشأن غياب بنتايج عن مباراة الزمالك وبيراميدز

أكد الناقد الرياضي محمود فؤاد، أن إدارة نادي الزمالك لا تفكر في توقيع أي عقوبات على اللاعبين عقب الخسارة أمام الأهلي في مباراة القمة، مشيرًا إلى أن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح.



وأوضح فؤاد، خلال برنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة صدى البلد، أن اللاعب المغربي محمود بنتايج لم يكن يعاني من إصابة خلال مباراة بيراميدز، لافتًا إلى أنه أبدى غضبًا بسبب علمه بالجلوس على مقاعد البدلاء.

وأضاف أن المدير الفني للزمالك، معتمد جمال تحدث مع بنتايج قبل مواجهة بيراميدز، قائلًا له: “ألوى وشك في مكان تاني”، وذلك ردا على غضب اللاعب المغربي من قرار تواجده على دكة البدلاء.