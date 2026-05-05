18 كيانًا جديدًا .. بريطانيا توسع قائمة العقوبات المفروضة على روسيا

أعلنت بريطانيا عن توسيع قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، بإضافة 18 كيانًا جديدًا إلى نظامها العقابي، في خطوة قالت إنها تستهدف شبكات دعم اقتصادية ولوجستية مرتبطة بالأنشطة الروسية.

وذكرت الحكومة البريطانية أن الكيانات المشمولة بالعقوبات تشمل شركات وأفرادًا وكيانات مرتبطة بقطاعات مختلفة، يُشتبه في مساهمتها في دعم القدرات العسكرية أو الالتفاف على القيود الاقتصادية المفروضة منذ تصاعد التوترات الدولية.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة أوسع تهدف إلى الحد من قدرة روسيا على الاستفادة من الموارد المالية والتجارية في ظل استمرار النزاع.

ويأتي هذا القرار في سياق العقوبات الغربية المتتالية التي فُرضت منذ اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تعمل بريطانيا بالتنسيق مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي على تشديد القيود الاقتصادية والدبلوماسية على موسكو.

ولم تكشف لندن عن جميع تفاصيل الكيانات الجديدة بشكل موسع، لكنها شددت على أن الخطوة تستهدف تعزيز فعالية العقوبات ومنع أي محاولات للالتفاف عليها عبر أطراف ثالثة أو شبكات مالية بديلة. كما أكدت أن هذه الإجراءات قابلة للتوسيع مستقبلًا حسب تطورات الوضع الدولي.

من جانبها، تواصل روسيا رفض العقوبات الغربية، معتبرة إياها غير قانونية وتضر بالاقتصاد العالمي أكثر مما تؤثر على الداخل الروسي، في حين تؤكد الدول الغربية أن هذه السياسات ضرورية للضغط من أجل إنهاء الحرب ووقف التصعيد العسكري.