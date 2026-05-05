خالد الغندور يثير الجدل بشأن توقعات مباريات الدوري المصري الممتاز

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً للجماهير بشأن توقعات مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم، الثلاثاء.

وكتب الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "توقعاتكم لماتشات النهارده".

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع بين الأهلي وإنبي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء مهم ضمن مرحلة التتويج التي تشهد صراعًا محتدمًا على المراكز المتقدمة.

وتقام المباراة على أرضية استاد القاهرة الدولي، في أجواء يتوقع أن تكون حماسية بين الفريقين.

طموحات الأهلي لمواصلة المنافسة على اللقب

يدخل الأهلي المباراة وهو يسعى لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة، من أجل الاستمرار في دائرة المنافسة على لقب الدوري.

ويأمل الفريق في استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في جدول الترتيب، خاصة مع تقارب النقاط بين الفرق المتنافسة في مرحلة الحسم.



قائمة الأهلي امام إنبي

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: ياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمد شكري وهادي رياض ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: إمام عاشور وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو ومحمد علي بن رمضان ومروان عطية وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وعمر سيد معوض.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي ومحمد شريف ومروان عثمان.