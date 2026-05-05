جنش يواصل سلسلة الأرقام السلبية بعد لقاء الاتحاد وبتروجيت

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت أن الحارس محمود عبد الرحيم “جنش” وصل إلى الهدف رقم 200 في مرماه خلال مسيرته، بعد أن استقبل هدفين في مباراة فريقه الاتحاد أمام بتروجيت.

وحسب الإحصائية التي نشرها، خالد طلعت عبر حسابه على “فيسبوك”فقد خاض جنش 252 مباراة، استقبل خلالها 200 هدف، جاءت موزعة على النحو التالي:

81 هدفًا مع الزمالك نادي الزمالك

98 هدفًا مع فيوتشر (مودرن سبورت) مودرن سبورت

20 هدفًا مع الاتحاد

هدف واحد مع منتخب مصر منتخب مصر لكرة القدم

وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تعكس حصيلة طويلة للحارس المخضرم في الدوري المصري، الذي تنقل بين أكثر من نادٍ خلال مسيرته.