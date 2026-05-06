قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات
إنفجارات قوية تهز جزيرة قشم الإيرانية
سماع الشهود في محاكمة 50 متهما بالهيكل الإداري للإخوان.. اليوم
خدمة جديدة.. استعلم عن محضر سرقة الكهرباء وادفعه أو تظلم منه إلكترونيا
قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة
مواقيت الصلاة في القاهرة ومدن ومحافظات مصر اليوم الأربعاء 6 مايو 2026
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. اليوم
رسميًا.. إعلان أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل بعد افتتاحه للجمهور | بث مباشر
الخارجية: أمن الإمارات ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
رصد ظاهرة التكاثر الجماعي للشعاب المرجانية بالبحر الأحمر في إنجاز علمي جديد
دون خسائر .. زلزال بقوة 5 درجات يضرب طهران
هل تنخفض الأسعار قريبًا؟ الحكومة تكشف تطورات مهمة في ملف اللحوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سماع الشهود في محاكمة 50 متهما بالهيكل الإداري للإخوان.. اليوم

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تستمع الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026، للشهود في محاكمة 50 متهما، في القضية رقم 13988 لسنة 2024، جنايات التجمع، والمقيدة برقم 1018 لسنة 2020 حصر أن دولة عليا، والمعروفة بالهيكل الإداري للإخوان.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتي 10 ديسمبر 2024، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين وجهت إليهم اتهامات بتمويل الإرهاب ووجه للمتهمين من الثالث وحتي الأخير اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وفيما وجه لبعض المتهمين اتهامات بحيازة مطبوعات تروج للجماعة الإرهابية.

الدائرة الأولي إرهاب مجمع محاكم بدر الشهود محاكمة 50 متهما الهيكل الإداري للإخوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

3 جنيهات دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بمصر

المرتبات

بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق

صورة تعبيرية

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأه في أسعار الدواجن بالأسواق

الشحات وامام

عاشور والشحات | أحمد شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

منحة التموين إلى 1600 جنيه

1600 جنيه .. كيفية صرف منحة التموين

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

سورة تقرأها قبل النوم

سورة تقرأها قبل النوم تسمع خبرا مفرحا .. 3 آيات تحدث معجزات

الطفل سوبر ماريو

رحيل “سوبر ماريو” يهز القلوب.. تفاصيل وفاة محارب السرطان بمرض خطير

ترشيحاتنا

مستشفي اهل مصر

صرخة من داخل مستشفى أهل مصر.. هبة السويدي تفتح ملف العنف ضد الأطفال بحادث حروق يهز المجتمع

تساقط الشعر

هتخلصك من الصلع نهائيا .. مادة طبيعية تعالج تساقط الشعر عند الرجال وتحفز نموه | اكتشفها

فيروسات هانتا

تحذيرات عالمية .. اعرف خطورة فيروس هانتا وطرق التداوي والأعراض

بالصور

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. وصفة سهلة زي المطاعم

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل

حيل تساعدك على النوم سريعًا.. طرق بسيطة لعلاج الأرق بدون أدوية

كيف تنام بسرعة بطرق غير متوقعة؟
كيف تنام بسرعة بطرق غير متوقعة؟
كيف تنام بسرعة بطرق غير متوقعة؟

يُعزّز الرغبة الجنسية .. دراسة تكشف تأثير تنظيف المنزل وغسيل الأطباق على الرجال

تقسيم الأعمال المنزلية داخل المنزل وتأثيره على الرغبة الجنسية
تقسيم الأعمال المنزلية داخل المنزل وتأثيره على الرغبة الجنسية
تقسيم الأعمال المنزلية داخل المنزل وتأثيره على الرغبة الجنسية

كيف تحمي نفسك من فيروس هانتا؟.. إرشادات مهمة لتجنب العدوى القاتلة المرتبطة بالقوارض

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد