إثيوبيا تتدخل بشكل همجي في السودان| نداء عاجل من أحمد موسى للمجتمع الدولي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك عدوانا من داخل الأراضي الإثيوبية من بحر دار شمال إثيوبيا على السودان، وهناك طائرات خرجت من إثيوبيا استهدفت مطار الخرطوم، موضحًا أن إثيوبيا تقوم بـاعتداء سافر على السودان، وأن المسيرات الحربية الإثيوبية تنطلق لضرب السودان.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن النظام الإثيوبي تطور في الاعتداء على السودان، مؤكدًا أن وزارة الخارجية المصرية أدانت هذا العدوان والانتهاك السافر لسلامة السودان ومقدرات شعبه.

وأضاف أن مصر تحدثت بشكل واضح وأدانت هذا العدوان ورفضت كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن السوداني، موضحًا أن السودان أكد تطور النظام الإثيوبي، وأن إثيوبيا أصبحت شريكة لـقوات الدعم السريع، وأن النظام الإثيوبي يسبب قلقًا للجيران ويقوم بعدوان على السودان.

وأوضح أن إثيوبيا تتدخل بشكل همجي في السودان، متسائلًا: أين المجتمع الدولي؟ مؤكدًا أن السودان بلد عربي شقيق مستقل، وأن إثيوبيا تعبث بالمنطقة وتمثل مصدر تهديد للمجتمع الدولي، وأن النظام الإثيوبي شريك مع الميليشيات الإرهابية ويهدد الأمن والسلم الدوليين.