بسبب دولار الصاغة.. تراجع أسعار الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب في مصر على رغم من ارتفاع سعر الذهب عالميا، ويعود هذا الارتفاع إلى تراجع سعر دولار الصاغة.

وارتفع سعر الذهب عالميا من 4544 أمس إلى 4556 دولارا اليوم.

وانخفض سعر الذهب في مصر أمس الثلاثاء بمتوسط 30 جنيها، حيث تراجع سعر عيار 21 الان من 6910 إلى 6880 جنيها.

ويشهد سعر الذهب تقلبات محدودة حيث تحرك الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بين 6800 و 7000 للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 6-5-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4556 دولارا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5897 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6880 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7863 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 55.040 ألف جنيه