حرب الطاقة تشتعل بين واشنطن وبكين.. الصين ترد على العقوبات الأمريكية بخطوات محسوبة

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين مرحلة جديدة من التصعيد الاقتصادي، بعدما انتقلت الخلافات التجارية إلى قلب قطاع الطاقة، أحد أكثر الملفات حساسية في الاقتصاد العالمي.

اتساع دائرة العقوبات الأمريكية

وتزامنا مع اتساع دائرة العقوبات الأمريكية على المصافي والشركات الصينية، تتحرك بكين بخطوات مضادة تحمل رسائل سياسية واقتصادية واضحة، في توقيت بالغ الدقة يتزامن مع ترتيبات دبلوماسية رفيعة المستوى بين البلدين.

إعادة رسم قواعد النفوذ

ويرى المحللون أن هذه التطورات لا تعكس مجرد خلاف تجاري عابر، بل تكشف عن مواجهة مفتوحة تسعى خلالها كل قوة إلى إعادة رسم قواعد النفوذ الاقتصادي العالمي.

التحركات الصينية الأخيرة

من جانبه؛ قال تانج مينج تشونج، الباحث في مركز جيوشوك للأبحاث، إن التحركات الصينية الأخيرة جاءت في توقيت لافت، قبل فترة قصيرة من زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، وهو ما يعكس أن اختيار التوقيت لم يكن عشوائيًا، بل يحمل دلالات مرتبطة بتبادل الضغوط بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.

العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبكين

وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية ويقدمه الإعلامي أحمد بشتو، أن العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبكين تمر بتحولات متسارعة، في ظل سعي الولايات المتحدة إلى استخدام العقوبات كأداة لإعادة صياغة شكل هذه العلاقة، بينما ترد الصين بإجراءات مضادة تستهدف شركات ذات صلة مباشرة بقطاعات التجارة والطاقة.

إرباك التحويلات المالية

وأشار الباحث إلى أن التصعيد المتبادل بين الجانبين يعكس الحاجة الملحة إلى إدارة أكثر توازنًا للخلافات السياسية والاقتصادية، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات قد ينعكس سلبًا على حركة التجارة الدولية، ويؤدي إلى إرباك التحويلات المالية بين أكبر نظامين اقتصاديين في العالم.

العلاقات الأمريكية الصينية

وأكد أن المشهد الحالي يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيدًا في العلاقات الأمريكية الصينية، خصوصًا إذا استمر توظيف قطاع الطاقة كساحة رئيسية لتبادل الرسائل السياسية والاقتصادية بين الطرفين.