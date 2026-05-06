الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: ذعر إسرائيلي من مناورة بدر 2026.. وتل أبيب تدرك قوة الجيش المصري

أكد صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، أن هناك حالة ذعر داخل إسرائيل من مناورة القوات المسلحة المصرية "بدر 2026".

وقال صلاح عبد العاطي في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة “ الحياة”: "مصر وقفت حائط صد أمام مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين".

وتابع صلاح عبد العاطي، أن إسرائيل تدرك أن الجيش المصري هو من كبدها هزيمة استراتيجية في حرب أكتوبر، وإسرائيل تدرك قوة الجيش المصري والشعب المصري، وأن أي تحرك من الجيش المصري يغير من معادلة المنطقة ككل.

وأكمل صلاح عبد العاطي، أن مناورة بدر 2026 رسالة ردع لكل من يحاول المساس بالأمن القومي المصري وتأكيد على أن الأمن القومي العربي جزء من الأمن القومي المصري.

