قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تواجه التزييف العميق.. رد ساخر لـ رئيسة وزراء إيطاليا يُثير جدلًا واسعًا
بعد الجدل حول الجنازة.. هل يطبق QR Code في عزاء هاني شاكر؟| تقرير
شهد أحمد تروي تفاصيل اعتداء خطيبها وتكشف تهديدات وخلافات متصاعدة |فيدية
باريس سان جيرمان يتعادل مع بايرن ميونخ ويتأهل لنهائي دوري الأبطال
انفراجة مرتقبة.. تحركات دبلوماسية باكستانية تقرب واشنطن وطهران من اتفاق محتمل
أخبار التوك شو| أحمد موسى: لا أمان لإسرائيل بعد الضربات على الضاحية الجنوبية وبيروت.. ورئيس هيئة الدواء: نستهدف 3 مليارات دولار صادرات بحلول 2030
اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل التعليمية الثلاث بدمياط
تحركات دبلوماسية متسارعة.. واشنطن تترقب رد طهران وسط مؤشرات على اتفاق قريب
تفاصيل صادمة في واقعة المعصرة.. والد الضحية: 28 طعنة وقطع أوتار اليد
مجلس الأمن يعقد محادثات مغلقة في أعقاب الهجمات على الإمارات
دعاء حفظ النعم من الزوال .. ردّد 12 كلمة في الصباح والمساء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: العلاقات المصرية الإماراتية تجسّد وحدة المصير بين «شعب واحد»

النائب جرجس لاوندي
النائب جرجس لاوندي
عبد الرحمن سرحان

أعرب النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في مضيق هرمز، مؤكدًا أن استهداف ناقلات النفط في هذا الممر الحيوي يمثل تطورًا خطيرًا يهدد استقرار المنطقة ويضع حركة التجارة العالمية أمام مخاطر غير مسبوقة.

وقال «لاوندي» إن مضيق هرمز يُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والسلع، وأي تهديد له ينعكس مباشرة على استقرار الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحوادث ترفع من حالة عدم اليقين وتؤثر على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.

استهداف ناقلات النفط في هرمز تهديد لأمن التجارة الدولية

وأكد عضو مجلس النواب أن استهداف السفن التجارية يُعد انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة، مطالبًا بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال، ورفض أي ممارسات تهدد أمن الممرات البحرية.

وأشار «لاوندي» إلى أن الموقف المصري يعكس حرصًا واضحًا على احتواء التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع، من خلال دعم الجهود الدبلوماسية والحفاظ على استقرار المنطقة، بما يخدم مصالح الشعوب العربية.

وأضاف لاوندي أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا متماسكًا لوحدة الصف العربي، مؤكدًا أن ما يجمع البلدين يتجاوز حدود التعاون السياسي إلى روابط تاريخية وشعبية عميقة، رسّخت مفهوم أن الشعبين "شعب واحد".

وأشار إلى الدور التاريخي لمصر في دعم الأشقاء وتكريس هذا النهج في ظل القيادة الحالية من خلال التواصل المستمر والاتصالات بين القيادة السياسية في البلدين واخرها بالأمس، حيث عكس اتصال الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد حرصًا مشتركًا على التنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية، ودعم أمن واستقرار المنطقة.

وشدد النائب جرجس لاوندي على أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتأمين الممرات الحيوية، ووضع آليات واضحة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدًا أن أمن الملاحة مسؤولية مشتركة لا تحتمل التأجيل.

واختتم «لاوندي» تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار هذه التهديدات قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ويزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي، ما يستدعي تحركًا سريعًا وحاسمًا لاحتواء الأزمة.

العلاقات المصرية الإماراتية شعب واحد التجارة الدولية هرمز جرجس لاوندي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادة اسعار باقات الانترنت وكروت الشحن

زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات

ترشيحاتنا

الولادات القيصرية

الصحة: الدولة تبدأ تنفيذ خطوات فعلية لخفض الولادات القيصرية غير المبررة

المتحف المصري الكبير

وليد البطوطي: زيارة رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة لمصر رسالة ثقة دولية

إيران وأمريكا

مسئول أمريكي سابق: الخيارات العسكرية ضد إيران محدودة.. والدبلوماسية الطريق الأقرب لواشنطن

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

أسعار كيا برايد موديل 2000 المستعملة في مصر

كيا برايد موديل 2000‏
كيا برايد موديل 2000‏
كيا برايد موديل 2000‏

وصلة رقص على المسرح.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف

بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف
بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف
بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد