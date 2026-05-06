برلماني: العلاقات المصرية الإماراتية تجسّد وحدة المصير بين «شعب واحد»

أعرب النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في مضيق هرمز، مؤكدًا أن استهداف ناقلات النفط في هذا الممر الحيوي يمثل تطورًا خطيرًا يهدد استقرار المنطقة ويضع حركة التجارة العالمية أمام مخاطر غير مسبوقة.

وقال «لاوندي» إن مضيق هرمز يُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والسلع، وأي تهديد له ينعكس مباشرة على استقرار الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحوادث ترفع من حالة عدم اليقين وتؤثر على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.

استهداف ناقلات النفط في هرمز تهديد لأمن التجارة الدولية

وأكد عضو مجلس النواب أن استهداف السفن التجارية يُعد انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة، مطالبًا بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال، ورفض أي ممارسات تهدد أمن الممرات البحرية.

وأشار «لاوندي» إلى أن الموقف المصري يعكس حرصًا واضحًا على احتواء التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع، من خلال دعم الجهود الدبلوماسية والحفاظ على استقرار المنطقة، بما يخدم مصالح الشعوب العربية.

وأضاف لاوندي أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا متماسكًا لوحدة الصف العربي، مؤكدًا أن ما يجمع البلدين يتجاوز حدود التعاون السياسي إلى روابط تاريخية وشعبية عميقة، رسّخت مفهوم أن الشعبين "شعب واحد".

وأشار إلى الدور التاريخي لمصر في دعم الأشقاء وتكريس هذا النهج في ظل القيادة الحالية من خلال التواصل المستمر والاتصالات بين القيادة السياسية في البلدين واخرها بالأمس، حيث عكس اتصال الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد حرصًا مشتركًا على التنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية، ودعم أمن واستقرار المنطقة.

وشدد النائب جرجس لاوندي على أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتأمين الممرات الحيوية، ووضع آليات واضحة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدًا أن أمن الملاحة مسؤولية مشتركة لا تحتمل التأجيل.

واختتم «لاوندي» تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار هذه التهديدات قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ويزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي، ما يستدعي تحركًا سريعًا وحاسمًا لاحتواء الأزمة.