السكة الحديد تضرب السوق السوداء بقرارات جديدة قبل عيد الأضحى

مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، تبدأ الجهات الخدمية في مصر الاستعداد لموجة السفر المتزايدة التي تشهدها شبكة النقل، خاصة قطارات السكك الحديد التي تمثل الوسيلة الأساسية لشرائح واسعة من المواطنين، خصوصًا في الرحلات المتجهة إلى محافظات الصعيد والوجه البحري.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف ضبط عملية الحجز، وتخفيف التكدس، ومواجهة ظاهرة إعادة بيع التذاكر في السوق السوداء.

تشهد مواسم الأعياد في مصر عادة ضغطًا كبيرًا على منظومة النقل، حيث تتزايد الطلبات على تذاكر القطارات بشكل يفوق الطاقة الاستيعابية في بعض الخطوط الحيوية.

ومع تكرار شكاوى المواطنين من صعوبة الحصول على التذاكر وظهور ممارسات غير رسمية لإعادة بيعها بأسعار أعلى، اتجهت الهيئة إلى تطبيق آليات أكثر صرامة لضبط عملية الحجز.

وفي هذا الإطار، أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فتح باب حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك وفق منظومة منظمة مسبقًا، تهدف إلى إتاحة الفرصة للمسافرين الفعليين للحصول على التذاكر بشكل عادل ومنظم، بعيدًا عن أي استغلال تجاري أو مضاربات في السوق غير الرسمية.

تفاصيل القرار والإجراءات الجديدة

أعلنت الهيئة عن تطبيق ضوابط حازمة خلال موسم الحجز، أبرزها السماح لكل راكب بالحصول على 4 تذاكر فقط باستخدام بطاقة الرقم القومي، وهو إجراء يستهدف الحد من عمليات شراء التذاكر بكميات كبيرة وإعادة بيعها في السوق السوداء.

كما شددت الهيئة على أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة موسعة لضمان وصول التذاكر إلى مستحقيها، خاصة على خطوط الصعيد التي تشهد كثافة عالية خلال فترة العيد، إضافة إلى خطوط الوجه البحري.

وفي سياق متصل، وجهت الهيئة بضرورة تواجد القيادات التنفيذية ميدانيًا لمتابعة انتظام التشغيل، والإشراف المباشر على غرفة العمليات المركزية لمراقبة حركة القطارات على مستوى الجمهورية.

كما تم التشديد على تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للقطارات، والتأكد من جاهزيتها الفنية قبل التشغيل، مع رفع مستوى النظافة داخل العربات لضمان تقديم خدمة آمنة ومناسبة للمسافرين.

جدول فتح الحجز التدريجي

ضمن خطة تنظيم الحجز، أعلنت الهيئة عن جدول زمني تدريجي لفتح الحجز على قطارات عيد الأضحى، على النحو التالي:

حجز تذاكر يوم الخميس 21 مايو يبدأ اعتبارًا من 7 مايو 2026

حجز تذاكر يوم الجمعة 22 مايو يبدأ اعتبارًا من 8 مايو 2026

حجز تذاكر يوم السبت 23 مايو يبدأ اعتبارًا من 9 مايو 2026

حجز تذاكر يوم الأحد 24 مايو يبدأ اعتبارًا من 10 مايو 2026

حجز تذاكر يوم الإثنين 25 مايو يبدأ اعتبارًا من 11 مايو 2026

حجز تذاكر يوم الثلاثاء 26 مايو يبدأ اعتبارًا من 12 مايو 2026

حجز تذاكر يوم الأربعاء 27 مايو يبدأ اعتبارًا من 13 مايو 2026

ويهدف هذا النظام التدريجي إلى تقليل الضغط على منظومة الحجز، وضمان توزيع الطلبات بشكل منظم على مدار أيام الحجز.

وسائل الحجز الإلكتروني والتقليدي

وفي إطار تطوير الخدمات وتسهيل إجراءات الحجز على المواطنين، وفرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عددًا من الوسائل المتنوعة التي يمكن من خلالها الحصول على التذاكر دون الحاجة إلى التكدس في المحطات، وتشمل:

شبابيك التذاكر في جميع المحطات على مستوى الجمهورية

الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة

خدمات الدفع الإلكتروني مثل "فوري" و"خالص" و"أمان"

تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالهيئة Egyptian National Railways

مكاتب المدينة الخارجية التابعة للهيئة

ماكينات الحجز الذاتي TVM داخل المحطات الكبرى

الخدمة الصوتية عبر الرقمين 1661 و09000661

تعكس الإجراءات الجديدة التي أعلنتها هيئة سكك حديد مصر توجهًا واضحًا نحو تنظيم عملية السفر خلال المواسم المزدحمة، والحد من الممارسات غير الرسمية التي تؤثر على عدالة توزيع التذاكر.

كما تمثل هذه الخطوات محاولة لتحقيق توازن بين زيادة الطلب على السفر خلال الأعياد، وبين الحفاظ على حقوق المسافرين وتقديم خدمة أكثر انضباطًا وكفاءة.