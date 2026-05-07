قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول رد من التعليم العالي في خدش الحياء أمام سور كلية البنات
تخفيض أقل باقة إلى 150 جنيهًا.. أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة في مصر
فى غياب نجله .. تشييع جثمان والد لاعب الزمالك محمد شحاتة بمسقط رأسه ببنى مزار.. صور
محمد بن زايد يقبل يد طفلة خلال جولة مفاجئة مع الرئيس السيسي بأبو ظبي | شاهد
حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026 .. المواعيد الرسمية والحد الأقصى للأسعار
مخلفات.. إخماد حريق بجوار موقف سيارات في المنوفية
غدا الاجتماع الفني لمباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
زاهي حواس يفتح ملف "أخلاقيات المتاحف" واسترداد الآثار في قمة سياحية عالمية بقناة السويس
ضبط المتهم بالتحرش بالفتيات أمام كلية البنات بمصر الجديدة
هل على المال المستحق للمالك لدى المستأجر زكاة.. دار الإفتاء تجيب
أحمد موسى: زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان تحمل رسائل دعم وتضامن
الشرطة البريطانية : اعتقال شخص هدد الأمير أندرو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ البحر الأحمر: المواطن في قلب القرار.. واجتماعات أسبوعية لحل المشكلات ميدانيًا دون تأخير

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
محمد البدوي

أكد وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن منظومة العمل داخل المحافظة تعتمد بشكل أساسي على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، باعتباره الأساس الحقيقي لسرعة حل المشكلات وتحسين مستوى الخدمات.

لقاءات أسبوعية منتظمة

وأوضح المحافظ، خلال لقائه مع الإعلامي محمود الشريف في برنامج "مراسي" المذاع عبر قناة النهار، أن هناك لقاءات أسبوعية منتظمة تُعقد مع المواطنين في مختلف المدن والأحياء، من أجل الاستماع المباشر إلى شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها بشكل فوري، مشيرًا إلى أن يوم الثلاثاء من كل أسبوع مخصص للقاءات داخل مدينة الغردقة.

وأضاف أنه يتم حاليًا دراسة تفعيل لقاءات عبر تقنية "أونلاين" للمناطق البعيدة، بهدف تسهيل التواصل مع المواطنين وتقليل مشقة التنقل عليهم، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى المواطن في أي مكان.

تنسيق كامل بين المحافظة والوزارات

وأشار "البرقي" إلى أن جميع الشكاوى يتم التعامل معها بشكل عاجل، مع وجود تنسيق كامل بين المحافظة والوزارات المختلفة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتنفيذ الحلول على أرض الواقع، لافتًا إلى أن أي طلب دعم يتم التعامل معه فورًا دون تأخير.

وكشف المحافظ عن تدخل سريع تم مؤخرًا مع وزير التعليم العالي لحل مشكلة خاصة بإحدى الحالات داخل مستشفى جامعة عين شمس، مؤكدًا أن الاستجابة تمت بشكل فوري وفعّال.

كما أوضح أن مستوى الخدمات داخل المحافظة شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة في مجالات النظافة والانضباط، وهو ما انعكس على رضا المواطنين خلال الجولات الميدانية.

ملف مكافحة التسول

وتطرق إلى ملف مكافحة التسول، مؤكدًا أنه شهد تحسنًا واضحًا بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مشددًا على أن ما يتم إنجازه هو عمل جماعي تشارك فيه كل الجهات التنفيذية والأمنية داخل المحافظة.

وأكد أن نجاح التجربة الحالية لا يعتمد على حلول سريعة أو فردية، وإنما على إرادة جماعية وتعاون مستمر، مشيرًا إلى أن المواطن في البحر الأحمر يتميز بالإيجابية والحرص على مدينته.

التواصل المباشر مع المواطنين

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أولوية أساسية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن جميع الشكاوى يتم متابعتها بجدية لضمان تعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر التنمية المحلية التسول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البيض

نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الدعم النقدي

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الدعم

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

خالد الغندور

خالد الغندور يفجّر مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وسيراميكا الحاسمة

الاهلي

حقيقة أزمة حسين الشحات ومروان عطية داخل الأهلي

ترشيحاتنا

تطبيق Remarkable Paper Pure

أسرع وأخف وزنا.. إطلاق جهاز Remarkable Paper Pure الجديد بشاشة E Ink

مواصفات هاتف iPhone القابل للطي

بميزات احترافية.. إليك أهم مواصفات هاتف آيفون الترا القادم

سيارة فورد برونكو RTR ROVR الـ suv الجديدة

سعر فورد برونكو RTR ROVR في السعودية

بالصور

الشعور بالعجز يزيد الألم المزمن سوءًا.. دراسة تكشف

هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟
هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟
هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟

طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية بالأرز البسمتي.. زى المطاعم

طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية بالأرز البسمتي المبهر
طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية بالأرز البسمتي المبهر
طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية بالأرز البسمتي المبهر

هل الاستغناء عن البيض يضر الصحة؟.. أخصائي تغذية يكشف التأثير الحقيقي على الجسم

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول البيض؟
ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول البيض؟
ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول البيض؟

فيديو

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد