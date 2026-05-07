محافظ البحر الأحمر: المواطن في قلب القرار.. واجتماعات أسبوعية لحل المشكلات ميدانيًا دون تأخير

أكد وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن منظومة العمل داخل المحافظة تعتمد بشكل أساسي على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، باعتباره الأساس الحقيقي لسرعة حل المشكلات وتحسين مستوى الخدمات.

لقاءات أسبوعية منتظمة

وأوضح المحافظ، خلال لقائه مع الإعلامي محمود الشريف في برنامج "مراسي" المذاع عبر قناة النهار، أن هناك لقاءات أسبوعية منتظمة تُعقد مع المواطنين في مختلف المدن والأحياء، من أجل الاستماع المباشر إلى شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها بشكل فوري، مشيرًا إلى أن يوم الثلاثاء من كل أسبوع مخصص للقاءات داخل مدينة الغردقة.

وأضاف أنه يتم حاليًا دراسة تفعيل لقاءات عبر تقنية "أونلاين" للمناطق البعيدة، بهدف تسهيل التواصل مع المواطنين وتقليل مشقة التنقل عليهم، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى المواطن في أي مكان.

تنسيق كامل بين المحافظة والوزارات

وأشار "البرقي" إلى أن جميع الشكاوى يتم التعامل معها بشكل عاجل، مع وجود تنسيق كامل بين المحافظة والوزارات المختلفة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتنفيذ الحلول على أرض الواقع، لافتًا إلى أن أي طلب دعم يتم التعامل معه فورًا دون تأخير.

وكشف المحافظ عن تدخل سريع تم مؤخرًا مع وزير التعليم العالي لحل مشكلة خاصة بإحدى الحالات داخل مستشفى جامعة عين شمس، مؤكدًا أن الاستجابة تمت بشكل فوري وفعّال.

كما أوضح أن مستوى الخدمات داخل المحافظة شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة في مجالات النظافة والانضباط، وهو ما انعكس على رضا المواطنين خلال الجولات الميدانية.

ملف مكافحة التسول

وتطرق إلى ملف مكافحة التسول، مؤكدًا أنه شهد تحسنًا واضحًا بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مشددًا على أن ما يتم إنجازه هو عمل جماعي تشارك فيه كل الجهات التنفيذية والأمنية داخل المحافظة.

وأكد أن نجاح التجربة الحالية لا يعتمد على حلول سريعة أو فردية، وإنما على إرادة جماعية وتعاون مستمر، مشيرًا إلى أن المواطن في البحر الأحمر يتميز بالإيجابية والحرص على مدينته.

التواصل المباشر مع المواطنين

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أولوية أساسية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن جميع الشكاوى يتم متابعتها بجدية لضمان تعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.