سيارة RB17 الخارقة تنطلق بهذا القدرات.. وماذا عن السعر؟

صبري طلبه

كشف فريق ريد بول عن بدء إنتاج أولى نسخ سيارته الخارقة RB17، بعد سنوات من الحضور في سباقات الفورمولا 1 وتطوير التقنيات المرتبطة بالأداء العالي، وتأتي RB17 كواحدة من أكثر المشاريع المنتظرة ضمن فئة الهايبركار، خاصة مع الانتاج المحدود، الذي سيقتصر على 50 نسخة فقط.

محرك V10 لسيارة RB17 الخارقة

تعتمد RB17 على منظومة هجينة تجمع بين محرك بنزين ومحرك كهربائي لتقديم مستويات أداء استثنائية، ويأتي المحرك الرئيسي من نوع V10 بسعة 4.5 لتر بتنفس طبيعي، وتم تطويره بالتعاون مع كوزوورث المتخصصة في هندسة المحركات عالية الأداء.

ويستطيع المحرك الوصول إلى 15 ألف دورة في الدقيقة، وهو رقم يرتبط عادة بمحركات سيارات السباقات أكثر من السيارات المخصصة للطرق العامة، وتبلغ قوة المحرك وحده نحو 1000 حصان، بينما يضيف المحرك الكهربائي قرابة 200 حصان إضافية، لتصل القوة الإجمالية إلى ما يقارب 1200 حصان.

ويعكس هذا التوجه اعتماد السيارة على مزيج يجمع بين الاستجابة التقليدية لمحركات التنفس الطبيعي والدعم الفوري للعزم القادم من المنظومة الكهربائية، ما يمنح السيارة قدرات تسارع وأداء متقدمة ضمن فئة الهايبركار.

تصميم مستوحى من الطائرات المقاتلة

تحمل RB17 هوية تصميمية تبتعد عن الخطوط التقليدية المعروفة في السيارات الخارقة، حيث ركزت ريد بول على تقديم هيكل انسيابي يعتمد بصورة كبيرة على تحسين تدفق الهواء وتعزيز الكفاءة الديناميكية أثناء القيادة بسرعات مرتفعة.

وتظهر السيارة بواجهة حادة مع خطوط هجومية واضحة، بينما تأتي المقصورة بزجاج يمتد بطريقة تشبه قمرة الطائرات المقاتلة، وهو ما يمنحها طابعًا مختلفًا مقارنة بالسيارات المنافسة في الفئة نفسها. 

كما حصلت السيارة على سبويلر خلفي كبير يساهم في تعزيز الثبات الهوائي، إضافة إلى نظام إضاءة حديث يعمل بتقنية LED يمنح التصميم مظهرًا أكثر حداثة، وزودت RB17 بعجلات رياضية ذات تصميم هندسي ينسجم مع طبيعة السيارة.

سعر متوقع يتجاوز 6.6 مليون دولار

تشير التقديرات الأولية إلى أن سعر RB17 سيتجاوز 6.6 مليون دولار أمريكي، لتصبح واحدة من أغلى السيارات الخارقة المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة. 

