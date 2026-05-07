تعذيب وضرب والنهاية الموت .. القصة الكاملة لمأساة طفل داخل جدران المنزل في شبين الكوم

رامي المهدي

تعيش مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية حالة من الحزن الشديد بعد وفاة الطفل محمد البالغ من العمر 6 سنوات، في واقعة مأساوية ما زالت تفاصيلها محل تحقيق من الجهات المختصة.

الطفل كان يعيش مع والدته وشقيقه بعد انفصالها عن والده، ثم زواجها مرة أخرى، قبل أن تتغير حياته داخل منزل الأسرة بشكل مأساوي انتهى بفقدانه.

وبحسب روايات من أسرته، فإن الطفل تعرض لاعتداءات متكررة داخل المنزل، ما تسبب في إصابات بالغة أودت بحياته لاحقًا، وسط صدمة كبيرة بين أهالي المنطقة.

وأكدت عمة الطفل أن “محمد” عاش أيامًا صعبة من الألم والمعاناة داخل المنزل، مشيرة إلى أنه كان يظهر عليه آثار اعتداءات متكررة.

وأضافت أن محاولة لإخفاء الواقعة حدثت بعد وفاته، إلا أن الأهالي اشتبهوا في الأمر وأبلغوا الأجهزة الأمنية فورًا، والتي انتقلت لمكان الواقعة وبدأت التحقيق.

وتم نقل جثمان الطفل إلى المستشفى، حيث تبين وجود آثار إصابات متفرقة، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت عمة الطفل الصغير، ان محمد كان يسكن مع والدته واعتاد زوجها علي ضربه وتعذيبه وذلك بعد انفصالها عن والده ورفع قضية خلع ضده. 

واضافت، أن محمد الطفل الصغير عاش أياما من التعذيب، مؤكدة ان الطفل كان معلق من يديه وقدمه ، داخل البيت، وعليه اثار إصابات كثيرة في جسده الصغير.

وأشارت إلي أن زوج الام حاول التخلص من جثمان الطفل بعد وفاته وإلقائه بجوار شريط السكة الحديد عند كوبري البساتين في شبين الكوم، في محاولة لإخفاء الجريمة، لكن الأهالي لاحظوا الأمر، وتمكنوا من الإمساك بهم وإبلاغ الشرطة فورا.

وأكدت أنه تم نقل الجثمان إلي مستشفي شبين الكوم وبه آثار ضرب وكدمات كثيرة.

