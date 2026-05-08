مقترحات برلمانية لتوطين صناعة قطع الغيار وزيادة المكون المحلي

أكد النائب محمد المنزلاوي،عضو مجلس الشيوخ، أن دعم الصناعة الوطنية وتوطين صناعة قطع الغيار يمثلان خطوة مهمة لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، مشيرًا إلى أن هناك عدداً من المقترحات البرلمانية التي تستهدف تحقيق هذا الملف الحيوي.

وأوضح “ المنزلاوي ” أن المقترحات تضمنت إعداد خريطة قومية لحصر قطع الغيار الأكثر استيرادًا، بما يساعد على تحديد القطاعات ذات الأولوية وتوجيه الاستثمارات نحوها، إلى جانب تقديم حوافز وتمويل للمصانع المغذية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لدعم قدرتها الإنتاجية.

وأضاف عضو الشيوخ أن المقترحات شملت أيضًا إلزام المصانع الكبرى بزيادة نسب المكون المحلي تدريجيًا، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.

تطوير التعليم الفني

وأشار إلى أهمية تطوير التعليم الفني وبرامج التدريب لتأهيل العمالة المتخصصة القادرة على تلبية احتياجات سوق الصناعة، فضلاً عن دعم نقل التكنولوجيا من خلال شراكات مع مراكز تصنيع متخصصة وشركات عالمية.

كما شدد المنزلاوي على أن توطين صناعة قطع الغيار يعد من الملفات الاستراتيجية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري .