مشروب طبيعي يدعم الهضم ويساعد على خسارة الوزن.. ما هو؟

يعد الكمون جزءًا من النظام الغذائي البشري منذ آلاف السنين، يُزرع في الشرق الأوسط، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، والهند، والصين.

يعد الكمون من التوابل الشهيرة التي تستخدم بشكل كبير، كما يحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم.

فوائد الكمون

- تحسين الهضم

أظهرت الأبحاث أن الكمون قد يساعد في علاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، في إحدى الدراسات، خفف مستخلص الكمون بشكل ملحوظ من أعراض متلازمة القولون العصبي ، مثل آلام البطن والانتفاخ والحاجة الملحة لدخول الحمام

- التحكم في الوزن

أظهرت العديد من الدراسات المبكرة أن الكمون قد يساعد على إنقاص الوزن كجزء من نظام غذائي صحي، في إحدى الدراسات، انخفض وزن الأشخاص الذين تناولوا مسحوق الكمون، ومحيط خصرهم، وكتلة الدهون لديهم، ومؤشر كتلة الجسم لديهم ، ووجدت دراسة أخرى أن مكملات الكمون قد تكون فعالة في إنقاص الوزن ومؤشر كتلة الجسم بنفس فعالية أدوية إنقاص الوزن الشائعة الاستخدام

- التحكم في الكوليسترول

أظهرت العديد من الدراسات أن الكمون قد يساعد في التحكم بمستويات الكوليسترول، في إحدى الدراسات، ساعد مسحوق الكمون المذاب في الزبادي على خفض الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، بينما رفع مستوى الكوليسترول الجيد